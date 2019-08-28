HABER

Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2019 17:52 | Son Güncelleme

Görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk, Adnan Selçuk Mızraklı ve Bedia Özgökçe Ertan, AB üyesi ülkeler ile İsviçre ve Norveç'in büyükelçiliklerinin temsilcileriyle görüştü

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediyelerindeki görevlerinden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk, Adnan Selçuk Mızraklı ve Bedia Özgökçe Ertan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile İsviçre ve Norveç büyükelçiliklerinin temsilcileriyle görüşme yaptı.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür ile Ahmet Türk, Bedia Özgökçe Ertan ve Adnan Selçuk Mızraklı'nın bugün AB Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde AB üyesi ülkeler ile İsviçre ve Norveç büyükelçiliklerinin temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Ankara’da gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren görüşmede, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yaşanan sürece ilişkin büyükelçilere bilgi aktardığı kaydedildi.

Caretta carettalar, turistlerle yüzdü Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Bashaagha ile bir araya geldiBakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Bashaagha ile bir araya geldi
Eski Bakan Eroğlu Şuhut Kaymakamlığı’nı ziyaret ettiEski Bakan Eroğlu Şuhut Kaymakamlığı’nı ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
HDP

En Çok Okunan Haberler

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Diğer Haberler
Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İstanbul' yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'İstanbul' yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

Mehmet Ali Şahin: Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

CHP Efeler Belediye Başkanı Atay: Belediyeyi organize soymuşlar

CHP'li Belediye Başkanı Atay: Belediyeyi organize soymuşlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.