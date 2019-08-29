HABER

Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 17:50 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "Seçilmiş belediye başkanlarının, bu ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenlere imkanlarını kullandırma konusunda yaptıkları işlemler yüzünden yerlerine vekil başkanlar atandı" - "Bu, birlik ve beraberliğimiz ile milletimizin beklediği hizmetlerin eksiksiz olarak yapılması için olması gereken bir iştir"

MARDİN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmelere ilişkin, "Seçilmiş belediye başkanlarının, bu ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenlere imkanlarını kullandırma konusunda yaptıkları işlemler yüzünden yerlerine vekil başkanlar atandı." dedi.

Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde incelemelerde bulunan Bakan Turhan daha sonra Vali Mustafa Yaman, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile geldiği Midyat ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Turhan, burada yaptığı konuşmada, Mardin-Midyat bölünmüş yolunun devam eden proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihale edileceğini belirterek, bu yolu en kısa sürede tamamlamayı arzu ettiklerini söyledi.

Altyapı yatırımlarının, yüksek maliyetli ve uzun vadeli yatırımlar olduğunu belirten Turhan, bunların belirli programlar dahilinde, öncelik sıralamasına göre yapıldığını vurguladı.

AK Parti iktidarının, Cumhurbaşkanının liderliğinde, milletin verdiği vergileri ve ülkenin imkanlarını hizmete dönüştürdüğünü aktaran Turhan, şöyle devam etti:

"Hizmet siyaseti bundan sonra da devam edecek. Yegane amacımız milletimizin isteklerini karşılamaktır. Sadece ulaşım ve altyapıda değil, bütün alanlarda ülkemizin her köşesinde AK Parti iktidarı döneminde hizmetler yerine getirilmiştir. Ekonominin bir kuralı vardır, imkanlar kısıtlı, ihtiyaçlar sonsuzdur ama biz imkanlarımızın ve ihtiyaçlarımızın önceliklerine göre bunları yerine getirdik."

- Belediyelere yapılan görevlendirme

Bakan Mehmet Cahit Turhan, huzur ve güven içerisinde yaşamanın önemine işaret ederek, Türkiye üzerinde emelleri olan iç ve dış düşmanlara karşı gerekli mücadelenin kararlılıkla verilmeye devam edeceğini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığınca Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyelerine yapılan görevlendirmelere değinen Turhan, şunları aktardı:

"Seçilmiş belediye başkanları, bu ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenlere imkanlarını kullandırma konusunda yaptıkları işlemler yüzünden yerlerine vekil başkanlar atandı. Bu, birlik ve beraberliğimiz ile milletimizin beklediği hizmetlerin eksiksiz yapılması için olması gereken bir iştir."

- "Vatandaşın mağduriyeti söz konusu olamaz"

Bakan Turhan, seçilmişlerin her şeyi hukuk içerisinde yürütmek durumunda olduğunu ifade ederek, "Biz 18 yıldır iktidardayız. Niçin iktidardayız? Vatandaştan aldığımız yetkiyi vatandaşa hizmet için kullandık. Hizmet için kullanmayanlara ise devletimizin yetkili organları tarafından müdahale edilir. Vatandaşın mağduriyeti söz konusu olamaz. Önemli olan ona hizmettir, vatandaşın mutluluğu, refahı ve huzurudur."

Midyat Belediye Başkanı Şahin de ilçede farklı etnik yapılara mensup vatandaşların, kardeşçe yaşadığını söyledi.

İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı
Karaköy'de çocuklar denize girerek serinlediKaraköy'de çocuklar denize girerek serinledi
Başkan Aras'tan tekerlekli sandalyeyle farkındalık eylemiBaşkan Aras'tan tekerlekli sandalyeyle farkındalık eylemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin

En Çok Okunan Haberler

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Görüntüler paylaşıldı! Ataklar böyle vurdu

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'deki orman yangını kısmen kontrol altında

Çanakkale'de korkutan orman yangını!

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak harekat! Öldürüldüler

TSK ve MİT'ten sınır ötesine harekat!

İBB önünde hareketlilik! İşten çıkarılan İSPARK çalışanları basın açıklaması yaptı

İBB önünde hareketlilik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.