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Üç büyükşehir belediyesine görevlendirmelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 17:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da sivil toplum kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması kararına destek verdi - Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can: - "İçişleri Bakanlığının aldığı karar şehit yakınları ve gazileri memnun etmiştir" - Çözüm-Der Başkanı Ercan Ezgin: - "Görevden alınan belediye başkanları terör örgütü yandaşlarını işe aldı. Belediye başkanlarının üzerine PKK'nın kayyumları atanmıştı"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da sivil toplum kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması kararına destek verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan şehit ve gazi yakınları, 3 büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması kararına, "Diyarbakır peygamberler nebiler sahabeler şehridir. Vatan hainlerinin şehri asla olmayacaktır." yazılı pankart açarak destek açıklaması yaptı.

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can yaptığı açıklamada, HDP'li belediye başkanının terör örgütü ile arasına mesafe koymadığını ve onların propagandasını yaptığını söyledi.

Terör örgütünden talimat alanların belediye başkanlığı yapamayacağını kaydeden Can, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığının aldığı karar şehit yakınları ve gazileri memnun etmiştir. Sinek ile uğraşmak yerine bataklığı kurutmak daha uygundur. Terör örgütünün siyasi uzantılarının belediye başkanı seçilen yerlere kayyum ataması uygun olacaktır. Terör örgütleri ile aralarına mesafe koymayanlara biz mesafe koyarız."

Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Dernekleri Federasyonu (KAM-ŞADER) Başkanı Ahmet Büyükburç da seçildikleri günden bu yana icraatlarıyla terör örgütüne yardım ve yataklık dışında hiç bir hizmet üretmeyen, rengini şehit kanlarından alan ay yıldızlı al bayraktan dahi rahatsız olanlardan kendilerinin de rahatsız olduğunu belirtti.

Bölge ve Diyarbakır halkının devletin yanında olduğunu aktaran Büyükburç, her zaman vatan, ezan, bayrak için canlarını her zaman feda etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Büyükburç, "Dilimiz, dinimiz, kıblemiz ve bayrağımız birdir. Şehit ruhları semalarımızda dolaştıkça ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indirtemeyeceksiniz. Bizler Anadolu'da yaşayan Türk, Kürt, Zaza, Arap, Çerkez, Boşnak 80 milyon Müslüman Türk milleti damarlardaki kan bedendeki canız." diye konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine vekil olarak atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun her zaman yanında olacaklarını ifade eden Büyükburç, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti kıyamete kadar hür ve bağımsız yaşayacaktır. Bu memleket sahipsiz değildir. Ne yaparsanız yapın birliğimizi, dirliğimizi bozamayacaksınız. Dün olduğu gibi bugün de Başkomutan sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağız."

- "Terör örgütü yandaşlarını işe aldılar"

Çözüm İçin Sivil İnisiyatif Derneği (Çözüm Der) Genel Başkanı Ercan Ezgin ise HDP'li belediye başkanlarının bazı illegal yapı ve örgütlere hizmet etmeyi halka hizmet etmenin önüne geçirdiğini belirtti.

Görevden uzaklaştıran belediye başkanları hakkında daha önce açılan davaların olduğunu anımsatan Ezgin, "31 Mart'tan bugüne yaşanan olaylar kamuoyunu rahatsız etti. Geçmişte yapılan hatalardan ders alınmadığı gibi alınan bazı kararlar adeta devlete meydan okurcasına bir durum üretiyordu. Görevden alınan belediye başkanları terör örgütü yandaşlarını işe aldı. Belediye başkanlarının üzerine PKK'nın kayyumları atanmıştı. Belediye başkanları halkın iradesini PKK'nın iradesine değişti." diye konuştu.

Ezgin, halkın vergileriyle toplanan paranın terör örgütü PKK'ya gönderilmesinin belediyelere görevlendirme yapılmasını zorunlu hale getirdiğini söyledi.

- "Büyük bir hizmet yapılacağına inanıyorum"

Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Koordinatörü İbrahim Gökdemir, görevlendirme yapılması kararını büyük bir sevinçle karşıladıklarını ifade etti.

HDP'li belediyelerin, hizmetin ötesinde ideolojik bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan Gökdemir, "Yeni görevlendirmeler sayesinde hizmet belediyeciliği noktasında büyük bir hizmet yapılacağına inanıyorum." dedi.

Seçimin ardından HDP'li belediyenin yaptığı ilk işlerin camilerin inşaatını durdurmak ve İyaz Bin Ganem'in yerine terör yandaşı bir kişinin ismini bir caddeye vermek istediğini anımsatan Gökdemir, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının bu karara şiddetle karşı durdurduğunu kaydetti.

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