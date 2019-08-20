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Üç büyükşehir belediyesine görevlendirmelere destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2019 13:44 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: - "PKK güdümüne bırakılan her belediye, Mehmetçik'i arkadan vuracak bir terör mevzisidir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlıklarına yapılan görevlendirmelere destek vererek, "PKK güdümüne bırakılan her belediye, Mehmetçik'i arkadan vuracak bir terör mevzisidir." dedi.

Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediyelerinde yapılan görevlendirmelerin hukuka aykırı olmadığını söyledi.

Teröre özgürlük tanınmaması gerektiğini ifade eden Perinçek, "O belediyelerin bulunduğu illerimizin halkı, terör temizlendiği zaman özgür iradeye sahip olur ve özgür seçim yapar. Terörü bitirmek, demokrasi ve özgürlüklerin şartıdır." diye konuştu.

Perinçek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), PKK'ya karşı Pençe Harekatı'ndan sonra Kıran Harekatı'na başladığına dikkati çekerek yapılan görevlendirmelerle Mehmetçik'in dış cephede savaşırken, arkasındaki cephenin sağlam olacağını aktardı.

PKK'ya kamu otoritesi verilmemesi gerektiğinin altını çizen Perinçek, "HDP belediyeleri, PKK güdümlü belediyelerdir. Bu belediyeler, PKK'nın emri altındadır. PKK'nın denetimi dışında faaliyette bulunma olanakları yoktur. PKK güdümüne bırakılan her belediye, Mehmetçik'i arkadan vuracak bir terör mevzisidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Üç büyükşehir belediyesine görevlendirmelere destek Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

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