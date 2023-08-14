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Üç büyükşehir için kesin konuştu! AK Parti'den çok konuşulacak 'İzmir' çıkışı: "Çok şaşırtacak sonuçlar doğabilir"

14.08.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlere hazırlıklarını sürdüren AK Parti ana gündemine ekonomiyi aldı. Partisinin seçim ve ekonomi hedeflerine dair mesajlar veren AK Partili Hamza Dağ İstanbul, Ankara ve İzmir için çok konuşulacak bir iddia ortaya koydu. 3 büyükşehirde değişim için kesin konuşan Dağ, İzmir'de "çok şaşırtacak neticeler" doğabileceğinden söz etti. Hamza Dağ ayrıca AK Parti'nin yerel seçim stratejisinin ipuçlarını da verdi. Bahçeli'nin İYİ Parti'ye çağrısına AK Parti'den ilk yorum da Hamza Dağ'dan geldi.

Üç büyükşehir için kesin konuştu! AK Parti'den çok konuşulacak 'İzmir' çıkışı: "Çok şaşırtacak sonuçlar doğabilir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerel seçimlere yönelik çarpıcı mesajlar veren Dağ, partisinin yerel seçimler yönelik yol haritasıyla ilgili konuşurken ise "Her ilin ayrı dinamiği var, kampanyalarımız buna göre olacak. Belki her ilde farklı aday için farklı slogan belirleyeceğiz" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye ittifak çağrısını "önemli" olarak niteleyen Hamza Dağ, "İYİ Parti'nin cevaplarına baktığımızda milletvekillerinden çok sert cevaplar, genel merkezden ise daha itidalli ama tam ne dediği net belli değil" diye konuştu.

"ANA GÜNDEMİMİZ EKONOMİ"

Hamza Dağ'ın a Haber canlı yayınındaki açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yerel seçim çalışmalarına hızlıca başladık. Rakiplerimizin içinde bulunduğu hal bizi çok fazla ilgilendirmiyor. 17 seçim kazanmak kolay bir iş değil. Ana gündemimiz ekonomi ve ekonomiyle ilgili çalışmalar. İnşallah önümüzdeki seçimlerde başarılı bir netice alacağımıza hiçbir şüphemiz yok.

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İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A YÜKLENDİ

Bunlar cumhurbaşkanı yardımcılığı aday adaylığı yaptılar ve şehir şehir gezdiler, belediyeleri bıraktılar.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR... "KESİNLİKLE DEĞİŞİR!"

Belediye hizmetleri yönünden bir değerlendirme durumu söz konusu olduğunda 3 büyükşehirde kesinlikle belediye yönetimi değişir. İzmir'de milletin biraz farklı değerlendirmesi oluyor. Ben İzmir'de de inşallah bu dönemde çok şaşırtacak birtakım neticeler doğacağını düşünüyorum.

AK Parti denince akla gelecek 3 ana madde görüyorum; samimiyet, çalışkanlık ve mücadele.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KENDİNE BAŞARI ÇIKARTMASI BOŞUNA UĞRAŞ"

Sayın İmamoğlu fırsat siyaseti yaptı. Adaylığını açıklarsa Türkiye siyaseti bir komediyle karşı karşıya kalmış olacak.

Bir önceki seçime göre düşüşümüz var. Bunu kendi içimizde değerlendirip önümüzdeki seçimlerde daha yüksek oy almak için adım atacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu oylar üzerinden kendine, CHP'ye, altılı masaya başarı çıkartması boşuna bir uğraştır.

Her ilin ayrı dinamiği var, kampanyalarımız buna göre olacak. Belki her ilde farklı aday için farklı slogan belirleyeceğiz.

"İYİ PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ ÇOK SERT CEVAPLAR VERDİ"

Sayın Bahçeli'nin bu çağrısı önemli. İYİ Parti'de taban ve yönetim arasında net farklılıklar var. İYİ Parti'nin cevaplarına baktığımızda milletvekillerinden çok sert cevaplar, genel merkezden ise daha itidalli ama tam ne dediği net belli değil. İYİ Parti'nin yeri PKK'nın ve FETÖ'nün yanı değildir.

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Kasım ayı gibi adaylarımızı açıklamaya başlıyoruz. Bazı şehirlerde kaybedilen yılları telafi ederek milletimizin karşısına çıkacağız.

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Hamza Dağ

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