HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üç çocuk babası adam tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Üç çocuk babası adam tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü

26.01.2021 12:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te, üç çocuk babası bir adam tartıştığı arkadaşı tarafından tabanca ile iki el ateş edilerek öldürüldü.Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Gaziantep’te, üç çocuk babası bir adam tartıştığı arkadaşı tarafından tabanca ile iki el ateş edilerek öldürüldü.
Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla buluşan Mehmet K. (40), bilinmeyen bir nedenle bir arkadaşı ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu arkadaşı, belinden çıkardığı tabanca ile Mehmet K.’ya iki el ateş etti. Beline ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan talihsiz adam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni, gece saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenaze, Adli Tıp’ta yapılan otopsi işlemlerinin ardından Nizip ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Arkadaşının ölümüne neden olduktan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen katil zanlısını yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
Dehşet! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürdüDehşet! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürdü
61 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 61?61 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 61?
1/

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

Skandal! İnsanlık dışı olayın şüphelisine gözaltı

Skandal! İnsanlık dışı olayın şüphelisine gözaltı

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Derviş Yıldırım namaz kılarken hayatını kaybetti

Namaz kılarken hayatını kaybetti

Esenyurt ve Fatih'te ikamet iznine sınırlama

İstanbul'da iki ilçede ikamet iznine sınırlama

İstanbul'da dehşet saçan saldırgan: Onları bir an şeytan olarak gördüm

İstanbul'da dehşet saçan saldırgan: Onları bir an şeytan olarak gördüm

2020'de otomobil aldı! Gelen tebligatla hayatının şokunu yaşadı

2020'de otomobil aldı! Gelen tebligatla hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 33.37'e ulaştı

İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Eyüpsultan’da dehşet: Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürdü

Dehşet! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.