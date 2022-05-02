Üç Cumhuriyetçi Partili Kongre Komisyonuna İfade Verecek

Eski Başkan Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak 2021'de Amerikan Kongresi'ne düzenlediği baskını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komisyonu, baskının düzenlenmesine ilişkin bilgi sahibi oldukları gerekçesiyle üç Cumhuriyetçi Partili'yle görüşme talebinde bulundu.

6 Ocak Komisyonu, bugün yayınladığı basın açıklamasında, Cumhuriyetçi Partili üç Temsilciler Meclisi Üyesi Andy Biggs, Mo Brooks ve Ronny Jackson'ın kendi rızalarıyla komisyonun soruşturmasına katkıda bulunmalarının talep edildiğini kaydetti.

Biggs, Brooks ve Jackson konuyla ilgili açıklama taleplerini yanıtsız bıraktı.

6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komisyonu'nun eşbaşkanları Demokrat Partili Benny Thompson ve Cumhuriyetçi Partili Liz Cheney, yaptıkları açıklamada, mevkidaşlarının soruşturma komisyonuyla işbirliği yapmasının vatanseverlik görevi olduğunu kaydetti.

Thompson ve Cheney, ortak açıklamalarında, "Özel Komisyon, birkaç meslektaşımızın, 6 Ocak baskınına ilişkin gerçekler, şartlar ve sebepler hakkındaki soruşturmamızla bağlantılı verilere sahip olduğunu öğrendi. O gün hakkında Amerikan kamuoyuna yanıt sunmak için çalışırken tüm görgü tanıklarının işbirliği yapmasını vatanseverlik görevi olarak kabul ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyetçi Partili Andy Biggs, Mo Brooks ve Ronny Jackson'ın komisyonla işbirliği yapıp yapmayacağını zaman gösterecek. Bu yılın başında Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Partililer'in lideri Kevin McCarthy, "herhangi bir hukuki amaca hizmet etmeyeceği" gerekçesiyle komisyonun bazı Kongre üyelerinin ifade vermesi taleplerini geri çevirmişti.

Eski Başkan Donald Trump, Mart ayında Alabama eyaleti Cumhuriyetçi Parti Temsilcisi Mo Brooks’u, 2020 başkanlık seçimlerinin sonucunu geri çevirmek için daha fazla çaba harcamamakla suçlamıştı.

Trump'ın Brooks'un seçim kampanyasından desteğini çekmesi üzerine bir açıklama yayınlayan Brooks, Trump'ı, 2020 seçim sonuçlarının değiştirilmesi için anayasaya aykırı taleplerde bulunmakla suçlamıştı.

Brooks, Mart ayındaki açıklamasında, "Başkan Trump, 2020 seçim sonuçlarını iptal etmemi, Joe Biden'ı derhal Beyaz Saray'dan uzaklaştırmamı ve başkanlık için yeni bir özel seçim yapılmasını istedi. Bir avukat olarak Başkan Trump'a 6 Ocak'ın seçim yarışının son kararı olduğunu belirtmiştim" demişti.

Mart ayı sonunda bir yargıç, 6 Ocak 2021'de eski Başkan Trump'ın yardımcısı Mike Pence'e Kongre'nin iradesini engellemek ve seçim mağlubiyetini geri çevirmek için baskı uygulamasının ağır bir suç niteliği taşıma "olasılığının, bu niteliğe sahip olmama olasılığından fazla" olduğu hükmüne varmıştı.

NYPD'den eski bir polis Kongre Polisi'ne saldırmaktan suçlu bulundu

New York Polis Teşkilatı'na mensup eski bir polis, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını sırasında Washington D.C. Polis Teşkilatı'ndan bir polis memuruna saldırmaktan suçlu bulundu.

Başkent Washington’daki federal jüri, 56 yaşındaki eski polis memuru Thomas Webster'ın Washington'da bir polis memuruna saldırma sebebinin meşru müdafaa olduğuna ilişkin savunmasını reddetti.

Adalet Bakanlığı'ndan bir sözcü, Webster'ın cezasının 2 Eylül'de belirleneceğini bildirdi.

Webster, jüri karşısında savunma yapan dördüncü Kongre baskını sanığıydı. Adalet Bakanlığı, dört yargılama sonucundan da sanıkların suçlu bulunduğu sonucunu garantilemeyi başardı.

Jüri karşısında savunma yapan dört sanık içinde Webster, meşru müdafaada bulunduğu için polise saldırdığını iddia eden ilk sanıktı.

Bir hafta süren yargılama sırasında ifade ceren Webster, jüri üyelerine, saldırdığı polis memurunun, yüzüne tokat atarak kendisini "kışkırttığını" kaydetti ve "Haydutluk yapan bir polis memuruyla karşı karşıya kaldığımı hissetmiştim" dedi.

İddia makamı, Webster'ın savunmasını reddetmiş ve saldırıya uğrayan Washington polisi Noah Rathbun'ın mağdur olduğunu öne sürmüş ve Rathbun'ın Webster'la arasına mesafe koymak için fiziksel temas içine girdiğini kaydetmişti.

Yaklaşık 800 kişi, 6 Ocak Kongre baskınında rol oynamakla suçlanıyor. Bunlar içinde yaklaşık 250 kişi, suçunu kabul etti.

