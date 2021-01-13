Üç Cumhuriyetçi’den Trump’ın Azline Destek

Cumhuriyetçi Parti’den üç isim, destekçilerinin Kongre’ye saldırmasının ardından Başkan Donald Trump’ın azledilmesine onay verebileceklerini açıkladı.
Temsilciler Meclisi’ndeki üç numaralı Cumhuriyetçi Liz Chaney, yaptığı açıklamada “Bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanı makamına ve Anayasa’ya olan yeminine daha büyük ihanet etmemiştir” dedi.
Eski Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin kızı olan Liz Cheney, “Trump bu çeteyi çağırdı, onları topladı ve saldırının fitilini yaktı” sözlerini kullandı ve “Trump’ın azledilmesi için oy kullanacağım” dedi.
Diğer iki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri John Katko ve Adam Kinzinger da Trump’ın azledilmesi için oy kullanabileceklerini belirtti. Temsilciler Meclisi azil oylamasını Çarşamba günü yapacak. Oylamadan azil kararı çıkması durumunda Donald Trump ABD tarihinde hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak.
Temsilciler Meclisi’nin oylayacağı azil tasarısında Başkan Trump’a karşı “isyana teşvik” suçlaması yapıldı.
New York Times gazetesiyse Senato’da çoğunluk olan Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’ın Demokratlar’ın azil hamlesinden memnun olduğunu ve Cumhuriyetçi Parti’nin geçen haftaki Kongre saldırısının ardından Trump’la arasına mesafe koymak istediğini öne sürdü.
Times haberinde McConnell’ın azil hamlesinin Cumhuriyetçiler’in kendilerini Trump’tan uzaklaştırmasını kolaylaştıracağı görüşünde olduğunu iddia etti.
Başkent Washington’da 6 Ocak Çarşamba günü yaşanan olaylar sırasında Trump destekçileri polis engelini aşarak zorla Kongre binasına girmiş ve 3 Kasım seçimlerinin galibi Demokrat Joe Biden’ın seçim zaferini onaylamak için yapılan oturumu engellemeye çalışmıştı. Kongre civarında ve Kongre binasında yaşanan olaylar sırasında 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetmişti. Olaylar sırasında yarım kalan oturumaysa polisin akşam saatlerinde binayı yeniden kontrol altına almasıyla devam edilmişti.
Başkan Trump’ın Beyaz Saray yakınında yaptığı miting ve destekçilerinden seçimin “çalınmasına” engel olmak için “mücadele etmelerini” istemesinin, olayların Kongre binasına zorla girilmesiyle sonuçlanmasına neden olduğu suçlaması yapılıyor.