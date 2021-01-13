Üç Cumhuriyetçi’den Trump’ın Azline Destek

Cumhuriyetçi Parti’den üç isim, destekçilerinin Kongre’ye saldırmasının ardından Başkan Donald Trump’ın azledilmesine onay verebileceklerini açıkladı.

Temsilciler Meclisi’ndeki üç numaralı Cumhuriyetçi Liz Chaney, yaptığı açıklamada “Bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanı makamına ve Anayasa’ya olan yeminine daha büyük ihanet etmemiştir” dedi.

Eski Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin kızı olan Liz Cheney, “Trump bu çeteyi çağırdı, onları topladı ve saldırının fitilini yaktı” sözlerini kullandı ve “Trump’ın azledilmesi için oy kullanacağım” dedi.

Diğer iki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri John Katko ve Adam Kinzinger da Trump’ın azledilmesi için oy kullanabileceklerini belirtti. Temsilciler Meclisi azil oylamasını Çarşamba günü yapacak. Oylamadan azil kararı çıkması durumunda Donald Trump ABD tarihinde hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak.

Temsilciler Meclisi’nin oylayacağı azil tasarısında Başkan Trump’a karşı “isyana teşvik” suçlaması yapıldı.