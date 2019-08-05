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Üç dönemdir dostluk grubu başkanı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Moğolistan'ın en büyük devlet nişanı "Kuzey Kutbu" sahibi olan Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Erdoğan: - "Bugüne kadar Moğolistan'da ecdat yadigarı eserlerle birlikte TİKA vasıtasıyla attığımız adımlar 45 milyon doları buldu. Bu destek devam edecek" - "Benim dostluk grubu başkanlığı dönemimde Moğolistan uluslararası her alanda bizim lehimize oy kullandı. Hep Türkiye’nin yanında olan bir ülke. Moğolistan'ı ikinci komşu olarak görüyoruz"

ULANBATOR (AA) - ALP ÖZDEN - Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar Moğolistan'da, ecdat yadigarı eserlerle birlikte TİKA vasıtasıyla yapılan harcamalarının 45 milyon doları bulduğunu, bu desteğin devam edeceğini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un resmi Moğolistan ziyaretine katılan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü dönem dostluk grubu başkanlığını sürdürdüğünü, bu görevler sırasında beş kez Moğolistan'a geldiğini ifade etti.

2015 yılında Moğolistan tarafından bu göreve devam etmesi yönünde talepler gelmesi üzerine dostluk grubu başkanlığını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, "Burası bizim ana yurdumuz, ata yurdumuz." dedi.

Bu dönemde çok önemli olaylara tanık olduklarını dile getiren Erdoğan, 2005 yılında, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Orhun Vadisi'ne giden yol ile anıtlar için müze yapılması talimatını verdiğini; yol ve müzenin 2008 yılında açıldığını hatırlattı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Moğolistan'da, ecdat yadigarı eserlerle birlikte TİKA vasıtasıyla attığımız adımlar 45 milyon doları buldu. Bu destek devam edecek. Tonyukuk Abidesi'nin bulunduğu bölgeyle ilgili çalışma yapılacak. Bu abide, 'Türk' kelimesinin geçtiği ilk kitabe. Burayı da müzeleştireceğiz. Şu an açık alanda. Böyle devam etmemesi lazım. Onu da kurtaracağız.

Burası kendi coğrafyamız. Japonya'dan Türkiye'ye kadar sadece Türkçe konuşuluyordu ama bugün küçük küçük devletçikler haline geldi. Asimile olmaya başladılar. Komünizm ile birlikte de büyük darbe aldılar. Onun için bir parlamenter olarak, bu kökenin bir parlamenteri olarak geleceğe bir şeyler bırakmak istiyorum, gayretim bunun için. Moğolistan'ın bu coğrafyada ilelebet var olmasını istiyoruz. Moğolistan'ın bağımsızlığı, demokratik bir ülke olması bize her zaman güç ve kuvvet vermiştir.

Benim dostluk grubu başkanlığı dönemimde diplomatik alanda mutlu olduğum bir olay var. Moğolistan uluslararası her alanda bizim lehimize oy kullandı. Hep Türkiye'nin yanında olan bir ülke. Moğolistan'ı ikinci komşu olarak görüyoruz. Onlar bizi üçüncü komşu olarak görüyorlar. Üçüncü komşu olarak binlerce kilometre ötedeki Türkiye'yi görmüş olmaları, dostluk, akrabalık bağlarını da gösteriyor."

Gaziantep ile Ulanbator'u kardeş şehir yaptıklarını, buradaki abidelerin bir kopyasını Gaziantep'e taşıdıklarını anlatan Erdoğan, "Bize bir ahde vefa gösterdiler. Geçen yıl Moğolistan Cumhurbaşkanı en büyük devlet nişanı olan 'Kuzey Kutbu' nişanıyla bizi ödüllendirdiler. Bu benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Kırgızistan'ın en büyük ikinci üniversitesi de bana doktora vermişti, ilişkilere katkılardan dolayı. Bu benim için ikinci ödül oldu." diye konuştu.

Moğolistan'daki FETÖ varlığına da işaret eden Erdoğan, "FETÖ'nün şu saaten sonra bize verebileceği bir zarar yok ama Moğolistan'a vereceği çok zarar var. Çünkü devlet kurumlarına kadar girmişler. 2016'da bu konudaki girişimimiz ile birlikte FETÖ ile ilgili ciddi adımlar atıldı. Ancak bu metastaz yapmış. Tedbirler alınmaya başlandı. Ciddi refleksleri ancak alabildik." dedi.

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