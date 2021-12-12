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“Üç Doz Aşı En Uygun Koruma”

12.12.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Anthony Fauci, üç doz COVID-19 aşısının virüsten en uygun koruma sağladığını belirtirken Omicron'la ilgili Güney Afrika’dan gelen veriler varyantın Delta’dan daha az tehlikeli göründüğünü ortaya koyuyor

Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü ve Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı Anthony Fauci, üç doz COVID-19 aşısının Corona virüsünden en uygun koruma sağladığını belirtirken virüsün Omicron varyantıyla ilgili Güney Afrika’dan gelen veriler varyantın Delta’dan daha az tehlikeli göründüğünü ortaya koyuyor.

Fauci, üç doz COVID-19 aşısının virüsten en uygun koruma sağladığını söyledi, iki doz Pfizer/BioNTech ve Moderna’yla J&J aşılarının Amerikan yönetiminin tamamen aşılanma için resmi tanımı olmaya devam ettiğini kaydetti.

Fauci bu açıklamayı ABC televizyonuna yaptı.

Fauci, bununla birlikte sağlık yetkililerinin ‘tamamen aşılanma’ tanımının ne olması gerektiği konusunda değerlendirmeler yapmaya devam edeceğini de kaydetti.

Üç doz aşının yeni standart olup olmaması gerektiği bir soruya Fauci bunun en uygun koruma sağladığını düşündüğünü belirterek yanıt verdi.

Fauci, resmi olarak tamamen aşılanmış sayılmak için hala iki doz Pfizer/BioNTech’le Moderna ve tek J&J aşısının gerekli olduğunu söyledi.

Anthony Fauci, verilere bakıldığında ise en uygun koruma sağlamak için üçüncü bir doza ihtiyaç olduğunu belirtti.

“Omicron Delta’dan Daha Az Tehlikeli Görünüyor”

Bu arada Omicron ilk keşfedildiği ülke Güney Afrika’da hızla yayılmaya devam ediyor. Bununla birlikte hastaneye sevklerde artış yok. Dr. Unben Pillay her gün onlarca hasta görmesine rağmen henüz bir tanesini bile hastaneye göndermediğini belirtiyor.

O ve diğer doktorlarla uzmanlar bu nedenle Omicron’un COVID-19’un Delta varyantından daha az tehlikeli göründüğünü belirtiyor daha hızlı yayılsa bile.

Pillay, hastaların evde virüsü yenebildiğini belirtiyor ve birçoğunun 10-14 günlük karantina döneminde iyileştiğini kaydediyor. Buna sağlık sorunları olan yaşlılar da dahil.

Güney Afrikalı sağlık yetkililerinin verilerine göre son haftalarda COVID vakalarından hastaneye sevk edilenlerden sadece yüzde 30’u ciddi şekilde hastalandı.

Bu daha önce salgının etkin olduğu dönemlerdeki sayısının yarısından az.

Hastanede hastaların kalış süresi de kısalmışa benziyor, 2.8 gün. Daha önce gün sayısı 8’di.

Hastaneye sevk edilen hastaların sadece yüzde 3’ü hayatını kaybetti. Daha önce salgının etkin olduğu dönemde bu yüzde 20’ydi.

Güney Afrikalı yetkililer verilere rağmen Omicron’la ilgili daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu da belirtiyor.

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