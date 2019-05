Üç engelli çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyor

Adıyaman’da, 3 engelli çocuğuyla tek başına bakan anne Reyhan Bali, çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyor. Eli öpülesi anne, hayatındaki ilk çiçeği ise bu yıl 18 yaşındaki engelli oğlundan aldı.

Eşi Zeynal Bali’yi 6 yıl önce trafik kazasında kaybeden 45 yaşındaki anne Reyhan Bali, 3 çocuğuyla beraber yaşama tutunmaya çocuklarını mutlu etmeye çalışıyor. 27 yaşındaki Münevver, 25 yaşındaki Aslı ve 18 yaşındaki Hüseyin ile beraber hayata tutunmaya çalıştıklarını belirten eli öpülesi anne Reyhan Bali, ömrünü çocuklarına adadı. 6 yıldır çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan Reyhan Bali, hayatındaki ilk çiçeği ise engeliler okuluna giden oğlu Hüseyin’den aldı. İlk kez Anneler Günü kutlamanın heyecan ve sevincini yaşayan Reyhan Bali, bugüne kadar ne çocuklarının ne de kendisinin bayram mutluluğu yaşayamadığını da ifade etti. Anneler gününün ve bayramların kendileri için hep normal bir gün gibi gelip geçtiğini belirten Reyhan Bali, ama yüreğinde o günlerin acıları taşıdığını da kaydederek, "Anneler Günü gelir çocuklarım konuşamaz. Gelip anne Anneler Günün kutlu olsun diyemez. Bayram olur, çocuklarımla her anne gibi bayramlaşamam. Ne gelenim olur ne de soranım olur. Evimin içi her zaman böyle sessizdir. Allah’a şükürler olsun ki çocuklarım var yalnız değilim. Düşenin de asla dostu olmazmış” dedi.

Göz yaşlarını tutamayan anne, tek hayalinin çocuklarının sağlığına kavuşması olduğunu kaydetti. Bali, “Çocuklarım yeter ki iyi olsun, ben olmasam da olur. Ben onların anne demesine, ben onların benden yemekler istemesine, kıyafetler istemesine heves kaldım. Omuzlarımdaki yük ağır ama onlar benim evladım. Ne olursa olsun şükür ediyorum ki benim evlatlarım var" şeklinde konuştu.

"Çok zor annelik yapmak"

Engelli çocuklara annelik yapmanın çok zor olduğunu da vurgulayan Anne Reyhan Bali, tüm zorluklara rağmen çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığımı kaydetti.

Evlatlarına bakabilmek için dilenmeyi bile göze aldığını anlatan Reyhan Bali, "Doğuştan böyleler. Doktorlara gidiyordum hiç bir şey yok diyorlardı doğduktan sonrada böyle oluyorlardı. Buda bizim sınavımız. Çok zor hem onların annesiyim hem de babasıyım. Onların hem eliyim hem ayağıyım, ben olmazsam çocuklarım ne olacak bilmiyorum. Evlatlarım sağ olsun yeter. Dilenirdim yine de çocuklarıma bakardım. Eşim trafik kazası yaptı. O günden beri tek başımayım, komşularımda biliyor ne giden var ne gelen var, ne de soran var. Çocuklarım benden önemli" ifadelerini kullandı.

Anneler Günü’nün gelmesini istemiyor

Anneler Günü’nün gelmesini hiç istemediğini de anlatan anne Reyhan Bali, "Sağlam çocuğum yok ki beni karşılasın. Oğlum sağlam olsun yine yeterdi, kızlarım sağlam olsun yine yeterdi. Konuşsalardı yine yeterdi. Dertlerini anlatmaları yine yeterdi. Hiç bir şey diyemiyorlar, konuşamıyorlar. Onların yürümesine, konuşmasına hasret kaldım, giyinmelerine hasret kaldım, yemelerine hasret kaldım, her şeylerine hasret kaldım” ifadelerini kullandı.

İlk kez çiçek aldı

Hayatında ilk defa çiçeği bu yılki Anneler Günü’nde oğlundan aldığını kaydeden Bali, "Çok mutlu oldum, dünyalar benim oldu. Hem ağladım, hem de sevindim. Okulda öğretmeni vermiş, geldi verdi ve sarıldı bana. Bu duyguyu ilk kez yaşadım, çok mutlu oldum. Sağ olsunlar, öğretmenleri söylemiş demek. İlk defa böyle bir şey yaşadım" diye konuştu.

Tek isteği kapısının çalınması

Reyhan Bali, tek isteğinin herkes gibi kapısının çalınmasını birilerinin gelip kendisinin hatırının, çocuklarının ihtiyaçlarının sorulması olduğunu belirtti.