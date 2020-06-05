Üç eski milletvekili cezaevinde

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillikleri düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ile CHP'li Enis Berberoğlu tutuklandı.

Güven ve Farisoğulları, haklarındaki kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle Diyarbakır'da gözaltına alınmıştı.

Adliyedeki işlemlerinden sonra tutuklanan Leyla Güven Yüksek Güvenlikli Kadın Kapalı Cezaevi'ne, Musa Farisoğulları ise D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dokuz yıl, HDP Hakkari Milletvekili Güven ise yine aynı mahkemece aynı suçtan yargılandığı davada altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Farisoğulları ve Güven'e verilen cezalar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.

Berberoğlu, Maltepe Cezaevi'nde

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay'ın onama ile infaz durdurma kararı üzerine 20 Ekim 2018'de tahliye edilen Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Enis Berberoğlu da milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından dün akşam saatlerinde Bakırköy'deki evinde gözaltına alındı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda infaz savcılığına çıkarılan Berberoğlu, cezasının kalan infazını tamamlaması için yeniden tutuklanarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

DW / CÖ,ET

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