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Üç Eyaletin Corona’ya Karşı Verdiği Ortak Mücadele Sonuç Verdi

28.06.2020 22:37 | Son Güncelleme

‘Üçlü Eyaletler’ olarak adlandırılan New York ve komşu eyaletleri New Jersey’le Connecticut’in salgına karşı verdikleri ortak mücadele meyvelerini vermeye başladı

Üç Eyaletin Corona’ya Karşı Verdiği Ortak Mücadele Sonuç Verdi

‘Üçlü Eyaletler’ olarak adlandırılan New York ve komşu eyaletleri New Jersey’le Connecticut’in salgına karşı verdikleri ortak mücadele meyvelerini vermeye başladı.

Bu üç eyalette Corona virüsüne bağlı ölümler aylar sonra tekli rakamlara indi. Üçlü eyaletlerde Amerika’nın diğer eyaletlerinde hızla artış gösteren vaka sayıların aksine ciddi oranda azalmalar kaydedildi.

New York’ta son 24 saate sadece beş kişi öldü

Salgın hastalığın zirve yaptığı dönemlerde günde ortalama 800 civarında can kaybının yaşandığı New York’ta son 24 saatte sadece 616 vaka tespit edilirken ölü sayısı ilk defa tekli rakamlara inerek “beş” olarak açıklandı.

New York’ta salgın hastalığa bağlı olarak hastanede yatanların sayısı da, 869 kişiye düştü.

Connecticut eyaletinde de son 24 saate sadece beş kişinin salgın hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Üçlü eyaletlerden New Jersey’de ise son 24 saate sadece 286 vaka tespit edilirken 34 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Üçlü eyaletlerde 52 bin kişi öldü

Corona virüsü salgını nedeniyle, New York’ta 416 bin 18 vaka kaydedilmiş, şimdiye kadar 31 bin 452 kişi yaşamını yitirmişti.

New Jersey eyaletinin çoğunluğu komşu New York’a yakın bölgelerinde 176 bin 45 vaka saptanmış, eyalette 15 bin 91 can kaybı gerçekleşmişti.

Üçlü eyaletlerin arasında yer alan diğer eyalet Connecticut’ta ise çoğunluğu komşu eyalet New York’a yakın bölgelerde şimdiye kadar 46 bin 903 vaka saptanmış, 4 bin 316 kişi hayatını kaybetmişti.

Üçlü eyaletlerde toplamda 640 bin Corona virüsü vakası saptanmış 52 bine yakın kişi de yaşamını yitmrişti.

Corona’yla mücadele konusunda tüm imkanlarını paylaştılar

Corona virüsü salgınının başlamasından itibaren New York Valisi Andrew Cuomo, New Jersey Valisi Philip Dunton Murphy ve Connecticut Valisi Edward Miner Lamont Jr ortak hareket etti.

Üç eyalet salgına karşı mücadele etmek için başta sağlık malzeme ve personeli olmak üzere ellerindeki tüm olanakları paylaştı.

Üçlü eyalet ABD’nin Corona virüsünün arttığı bölgelerden kendi eyaletlerine gelecekler için 14 gün karantina uygulanmasında da ortak hareket etti.

Ekonomileri birbirlerine bağlı olan, ortak polis teşkilatları olan bu üç eyalet arasında ulaşım kara ve deniz yolları dışında ortak metro ve banliyo trenleriyle de birbirlerine bağlı.

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