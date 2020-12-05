Üç fonksiyonu bir arada sunuyor

Meraklı gözleri kendine çeken ve Futuristik bir tasarıma sahip olan bu ürün, Dyson’un yeni ürünlerinden biri. Pure Cool’a çok benzeyen bu yeni ürün boyut olarak daha küçük tasarlandı.
Keskin kenarlardan kaçınan Pure Hot + Cool, yuvarlak hatları ile fazlasıyla göze çarpıyor. Dış yüzeye baktığımızda kaliteli bir plastik hemen fark ediliyor.
Kullanımı
Pure Hot + Cool, birlikte gelen kumanda ile kontrol ediliyor. İsteyen kullanıcılar ürünün ücretsiz uygulamasını telefonlarına yükleyerek ekstra özelliklere de sahip oluyorlar. Bu esasında önemli bir özellik. Çünkü cihazın üzerinde sadece bir güç düşmesi ve LCD bilgi paneli yer alıyor. Cihazın üzerinde ayarlamalar yapmak için ekstra düğmeler bulunmuyor.
Cep telefonunun uygulamasını kullandığınızda ise önce Bluetooth ile bağlantıyı sağlıyorsunuz. Ardından da evin WLAN modemine kablosuz bağlantıyı ayarlıyorsunuz. Bunu yaptığınızda birçok bilgi ve ayarlar karşınıza çıkıyor. Bu uygulamanın en büyük avantajı evde olmazsanız bile bu ürünü uzaktan kontrol edebilmeniz.
Kumandaya geri döndüğümüzde çok basit bir kullanıma sahip 10 tuşlu bir kumanda ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Hava akımını 10 kademeli olarak ayarlamanız mümkün. İki tuşa basarak sıcaklığı 37 dereceye kadar yükseltmek oldukça kolay. Üründe beğendiğimiz bir özellik sıcaklığı ayarladığınız an sıcak hava üflemesi. Bu ürün, benzer ürünlerle kıyasa kullanıcıyı bekletmiyor ve işlemi anında gerçekleştiriyor. En üst seviyede 2000 Watt’lık bir güç tüketimine sahip olan bu ürün 15 dakika ile 9 saat arasında bir çalışma süresi olarak ayarlanabiliyor.
45 dereceden 350 dereceye kadar bir döngü acısına izin veren bu ürün öne ve geriye 20 derece olarak da eğilebiliyor. Öne ve geriye eğilme manuel yani elinizle yapmanız gerekiyor.
Üründe beğendiğimiz diğer bir özellik oto modu. Bu mod ortam havanın kalitesine göre çalışıyor. Ortamın havası kaliteli ise cihaz kendi kendini kapatıyor. Kirli bir hava var ise temizleyene kadar da çalışıyor. Uygulamasında hava kirliliği seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Ürünü çok hassas modundan hassas moduna geçirebiliyorsunuz.
Filtreler
Pure Hot + Cool Hepa ve aktif karbon filtre olmak üzere iki adet filtreye sahip. Bu filtreleri ürünün alt kısmına yerleştiriyorsunuz. 200 kez katlanmış 9 metrelik borosilikat mikrofiberden yapılmış Hepa filtre 0.1 mikron büyüklükteki tüm partikülleri %99.95’lik bir başarı oranı ile filtreleyebiliyor. Aktif karbon filtre ise Yoğun bir karbon kristal tabakası kullanılarak tasarlandı ve daha gözenekli hale getirmek için oksijenle işlemden geçirildi. Bunun anlamı, karbonun yüzey alanını artırarak, formaldehit, benzen ve NO2 gibi gazları tutmaya yardımcı olması.Yani daha çok kokuları ve gazları filtrelemesi.
Hot + Cool ilk olarak ortamdaki havayı çekiyor. Ardından bu havayı iki filtreden geçirerek yukarıya, yani halka hava akımına gönderiyor. Halkaya baktığınızda ince kanalların yer aldığı görülüyor. Temizlenen hava bu ince kanallara gönderilerek, tüm halkaya eşit olarak dağılarak preslenerek dışarıya atılıyor. Halkanın tasarımına baktığınızda üst tarafının düz ve geniş olduğu görülüyor. Bu alanda dış ortamdan hava alınarak ekstra bir basınç sağlanıyor ve filtrelenmiş hava da yüksek bir şiddetle ortama salınıyor. Dyson işte bu teknolojiyi Air Multiplier olarak adlandırıyor.
Air Multiplier
Pure Hot+Coll üç akıllı sensörüyle en ufak partiküllerden alerjenlere, gaz ve kokulara kadar odada bulunan tüm hava kirliliğini otomatik olarak ölçüyor ve temizliyor. Air Multiplier teknolojisiyle saniyede 290 litreden fazla temiz hava üretme kapasitesine sahip. Cihazdan çıkan temiz havayı ısıtmak için seramik levhalar bulunuyor.
Air Multiplier teknolojisi sadece teorik olarak değil gerçekte de hissedilebiliyor. Gerek sıcak gerekse de soğuk olsun, cihazı en yüksek derecede ayarladığınızda hava akımını 5 metreden hissedebiliyorsunuz.
Benzer bir durum hava temizleme özelliği için de söyleyebiliriz. Ürünü küçük bir odada çalıştırıp, belli bir süre sonra içeriye girdiğinizde temiz havayı hemen fark ediyorsunuz. Bebekler, çocuklar ve alerjik hastaları bulunanlar başta olmak üzere sağlıklı bir solunum için uygun koşulları sağlayan Dyson Pure Hot Cool, bulunduğu odada eşit ısı ve serinlik sağlıyor. Bu da özellikle alerjisi olan kişiler için çok çok önemli bir avantaj. Bu sayede yaşam kalitenizi yükseltmeniz mümkün.
Sonuç
Üründe beğendiğimiz bir özellik kullanımı çok kolay olması. Ama bundan da güzeli uygulamanın fonksiyonelliği. Kontrol ve analizleri anında görebilmeniz önemli bir detay. Analizlere bakarak kendinizi daha güvende hissedebiliyorsunuz.
Beğendiğimiz diğer bir özellik ise makinenin dahilinde yer alan sensörler. Her filtrenin ne zaman değişmesi gerektiğini size gösteriyor. Öyle ki her filtreyi ayrı ayrı izliyor. Kurduğunuz uygulama, filtrelerden birinin değiştirilmesi gerektiğinde size söylüyor.
Ürünün tek dezavantajı elbette ki fiyatı. Bu ürün kesinlikle uygun fiyatlı bir ürün değil. Fakat teknoloji entegrasyonuna baktığınızda ve sonuçlar almaya başladığınızda Dyson Pure Hot + Cool’un kesinlikle parasını hak ettiğini söylemeliyiz.
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