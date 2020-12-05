Üç fonksiyonu bir arada sunuyor

Meraklı gözleri kendine çeken ve Futuristik bir tasarıma sahip olan bu ürün, Dyson’un yeni ürünlerinden biri. Pure Cool’a çok benzeyen bu yeni ürün boyut olarak daha küçük tasarlandı. Keskin kenarlardan kaçınan Pure Hot + Cool, yuvarlak hatları ile fazlasıyla göze çarpıyor. Dış yüzeye baktığımızda kaliteli bir plastik hemen fark ediliyor. Kullanımı Pure Hot + Cool, birlikte gelen kumanda ile kontrol ediliyor. İsteyen kullanıcılar ürünün ücretsiz uygulamasını telefonlarına yükleyerek ekstra özelliklere de sahip oluyorlar. Bu esasında önemli bir özellik. Çünkü cihazın üzerinde sadece bir güç düşmesi ve LCD bilgi paneli yer alıyor. Cihazın üzerinde ayarlamalar yapmak için ekstra düğmeler bulunmuyor. Cep telefonunun uygulamasını kullandığınızda ise önce Bluetooth ile bağlantıyı sağlıyorsunuz. Ardından da evin WLAN modemine kablosuz bağlantıyı ayarlıyorsunuz. Bunu yaptığınızda birçok bilgi ve ayarlar karşınıza çıkıyor. Bu uygulamanın en büyük avantajı evde olmazsanız bile bu ürünü uzaktan kontrol edebilmeniz.

Kumandaya geri döndüğümüzde çok basit bir kullanıma sahip 10 tuşlu bir kumanda ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Hava akımını 10 kademeli olarak ayarlamanız mümkün. İki tuşa basarak sıcaklığı 37 dereceye kadar yükseltmek oldukça kolay. Üründe beğendiğimiz bir özellik sıcaklığı ayarladığınız an sıcak hava üflemesi. Bu ürün, benzer ürünlerle kıyasa kullanıcıyı bekletmiyor ve işlemi anında gerçekleştiriyor. En üst seviyede 2000 Watt’lık bir güç tüketimine sahip olan bu ürün 15 dakika ile 9 saat arasında bir çalışma süresi olarak ayarlanabiliyor. 45 dereceden 350 dereceye kadar bir döngü acısına izin veren bu ürün öne ve geriye 20 derece olarak da eğilebiliyor. Öne ve geriye eğilme manuel yani elinizle yapmanız gerekiyor. Üründe beğendiğimiz diğer bir özellik oto modu. Bu mod ortam havanın kalitesine göre çalışıyor. Ortamın havası kaliteli ise cihaz kendi kendini kapatıyor. Kirli bir hava var ise temizleyene kadar da çalışıyor. Uygulamasında hava kirliliği seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Ürünü çok hassas modundan hassas moduna geçirebiliyorsunuz.

Filtreler Pure Hot + Cool Hepa ve aktif karbon filtre olmak üzere iki adet filtreye sahip. Bu filtreleri ürünün alt kısmına yerleştiriyorsunuz. 200 kez katlanmış 9 metrelik borosilikat mikrofiberden yapılmış Hepa filtre 0.1 mikron büyüklükteki tüm partikülleri %99.95’lik bir başarı oranı ile filtreleyebiliyor. Aktif karbon filtre ise Yoğun bir karbon kristal tabakası kullanılarak tasarlandı ve daha gözenekli hale getirmek için oksijenle işlemden geçirildi. Bunun anlamı, karbonun yüzey alanını artırarak, formaldehit, benzen ve NO2 gibi gazları tutmaya yardımcı olması.Yani daha çok kokuları ve gazları filtrelemesi. Hot + Cool ilk olarak ortamdaki havayı çekiyor. Ardından bu havayı iki filtreden geçirerek yukarıya, yani halka hava akımına gönderiyor. Halkaya baktığınızda ince kanalların yer aldığı görülüyor. Temizlenen hava bu ince kanallara gönderilerek, tüm halkaya eşit olarak dağılarak preslenerek dışarıya atılıyor. Halkanın tasarımına baktığınızda üst tarafının düz ve geniş olduğu görülüyor. Bu alanda dış ortamdan hava alınarak ekstra bir basınç sağlanıyor ve filtrelenmiş hava da yüksek bir şiddetle ortama salınıyor. Dyson işte bu teknolojiyi Air Multiplier olarak adlandırıyor.