HABER

Üç gazete yöneticisine hapis cezası

20.09.2018 10:55 | Son Güncelleme

Türkiye'de OHAL döneminde KHK ile kapatılan Hayatın Sesi adlı televizyonun üç yöneticisi 3'er yıl 9'ar ay hapis cezalarını çarptırıldı.

Üç gazete yöneticisine hapis cezası

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan üç gazete yöneticisine "örgüt propagandası" yaptıkları suçlamasıyla 3'er yıl 9'ar ay hapis cezası verildi. Kararda propagandanın "zincirleme" şekilde yapıldığı belirtildi.

Sanık avukatları ise suç unsurunun oluşmadığını dile getirerek müvekkillerinin yaptıkları haberlerle iktidarı eleştirdiklerini, ancak propaganda amacı taşımadıklarını savundu.

Gazete yöneticileri, Ankara Gar Katliamı ve Cizre haberleri nedeniyle IŞİD, PKK ve TAK örgütlerinin propagandasını yapmakla suçlanıyordu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası mahkemeden çıkan kararı eleştirdi.

Türkiye’de OHAL döneminde 70 gazete, 20’ye yakın dergi, 34 radyo, 30 yayınevi ve dağıtım şirketi, ayrıca 33 televizyon kanalı kapatıldı.

DW,HS,HT
© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSiz bir de kız kardeşini görün!Siz bir de kız kardeşini görün!
Uçakta bir anda onlarca yolcunun burnu kanadı!Uçakta bir anda onlarca yolcunun burnu kanadı!
Son dakika... Rusya, hava ve deniz trafiğini durdurdu!Son dakika... Rusya, hava ve deniz trafiğini durdurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meclis'e yeni parti geliyor

Meclis'e yeni parti geliyor

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karısını ve kızını pilates topuyla öldürdü

Karısını ve kızını pilates topuyla öldürdü

Uçakta bir anda onlarca yolcunun burnu kanadı!

Uçakta bir anda onlarca yolcunun burnu kanadı!

Son dakika... Rusya, hava ve deniz trafiğini durdurdu!

Son dakika... Rusya, hava ve deniz trafiğini durdurdu!

Düşürülen Rus jetinin ardından Esad sessizliğini bozdu

Düşürülen Rus jetinin ardından Esad sessizliğini bozdu

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

İtalya'da kurt saldırılarına karşı Sivas Kangal alımı çağrısı

İtalya'da kurt saldırılarına karşı Sivas Kangal alımı çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.