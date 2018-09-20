Üç gazete yöneticisine hapis cezası

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan üç gazete yöneticisine "örgüt propagandası" yaptıkları suçlamasıyla 3'er yıl 9'ar ay hapis cezası verildi. Kararda propagandanın "zincirleme" şekilde yapıldığı belirtildi.
Sanık avukatları ise suç unsurunun oluşmadığını dile getirerek müvekkillerinin yaptıkları haberlerle iktidarı eleştirdiklerini, ancak propaganda amacı taşımadıklarını savundu.
Gazete yöneticileri, Ankara Gar Katliamı ve Cizre haberleri nedeniyle IŞİD, PKK ve TAK örgütlerinin propagandasını yapmakla suçlanıyordu.
Türkiye Gazeteciler Sendikası mahkemeden çıkan kararı eleştirdi.
Türkiye’de OHAL döneminde 70 gazete, 20’ye yakın dergi, 34 radyo, 30 yayınevi ve dağıtım şirketi, ayrıca 33 televizyon kanalı kapatıldı.
DW,HS,HT
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