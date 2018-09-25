Üç gün çukurda kurtarılmayı bekledi

Bolu’da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi, ormanlık alanda 5 metre derinliğindeki çukurda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Afşar köyündeki evinden geçen pazar ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Yusuf Öznur'un bulunması için dün çalışma başlatıldı.

AFAD koordinesinde jandarma ve UMKE ekipleri tarafından yapılan ve köy sakinlerinin de destek verdiği arama çalışması, gece verilen aranın ardından bu sabah yeniden başladı. Köyde ve çevrede bulunan köyler ile yaylalarda yapılan aramalardan netice alınamayınca havanın kararmasıyla çalışmalara yeniden ara verildi.

Öznur'un akrabaları Ayhan Türk ve İsmail Aydemir, evlerine döndükleri sırada Baltalı köyü yakınlarında bulunan ormanlık arazide traktör izine rastladı. İzleri takip eden ikili, Öznur'u ve traktörünü yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurun içerisinde buldu.

Olay yerine gelen AFAD, jandarma ve UMKE ile Bolu Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı kaza kırım ekibi, Öznur'u düştüğü çukurdan çıkartarak, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırdı.