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Üç gün çukurda kurtarılmayı bekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 22:02 | Son Güncelleme

Traktörüyle 5 metrelik çukura düşen vatandaş, aramaların 3. gününde bulunduğu yerden kurtarıldı - Kazazedenin oğlu Adil Öznur: - "Babam pazar gününden bu yana kayıptı. Çok şükür bulduk, sağlık durumu iyi. 5 metrelik çukurun neden açıldığını bilmiyoruz"

Bolu’da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi, ormanlık alanda 5 metre derinliğindeki çukurda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Afşar köyündeki evinden geçen pazar ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Yusuf Öznur'un bulunması için dün çalışma başlatıldı.

AFAD koordinesinde jandarma ve UMKE ekipleri tarafından yapılan ve köy sakinlerinin de destek verdiği arama çalışması, gece verilen aranın ardından bu sabah yeniden başladı. Köyde ve çevrede bulunan köyler ile yaylalarda yapılan aramalardan netice alınamayınca havanın kararmasıyla çalışmalara yeniden ara verildi.

Öznur'un akrabaları Ayhan Türk ve İsmail Aydemir, evlerine döndükleri sırada Baltalı köyü yakınlarında bulunan ormanlık arazide traktör izine rastladı. İzleri takip eden ikili, Öznur'u ve traktörünü yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurun içerisinde buldu.

Olay yerine gelen AFAD, jandarma ve UMKE ile Bolu Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı kaza kırım ekibi, Öznur'u düştüğü çukurdan çıkartarak, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Öznur'un, ormanlık arazide traktörü ile ilerlediği esnada çukuru görmeyerek içerisine düştüğü öğrenildi.

- Traktör izlerini takip ederek bulmuşlar

Yusuf Öznur’u bulan Ayhan Türk ve İsmail Akdemir, işten çıktıktan sonra arama çalışmasına katılmak için çalışmanın yapıldığı alana geldiklerini ifade etti.

Ormanlık alanda traktör izini görerek takip ettiklerini anlatan Türk ve Aydemir, çukurda önce ters duran traktörün tekerleklerini daha sonrada Yusuf Aydemir'i görerek jandarmaya haber verdiklerini söyledi.

Öznur’un oğlu Adil Öznur ise babasının pazar günü akşam saatlerinden itibaren kayıp olduğunu anlatarak, "Çok şükür bulduk. Sağlık durumu şu anda iyi. Çukur yaklaşık 5 metre derinliğinde ve neden açıldığını bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

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