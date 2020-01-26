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Üç gündür aranıyordu, donmuş olarak bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 13:53 | Son Güncelleme

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde 3 gündür aranan kayıp şahıs donmuş halde bulundu.Edinilen bilgiye göre, Akıncılar ilçesi Orta köyde ikamet eden 2 çocuk babası Ahmet Coşkun (43), Perşembe günü evinden ayrılarak bir daha geri dönmedi.

Üç gündür aranıyordu, donmuş olarak bulundu

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde 3 gündür aranan kayıp şahıs donmuş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Akıncılar ilçesi Orta köyde ikamet eden 2 çocuk babası Ahmet Coşkun (43), Perşembe günü evinden ayrılarak bir daha geri dönmedi. Coşkun’un evine dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri ve köy sakinleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucu Coşkun dere kenarında donmuş olarak bulundu. Coşkun’un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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