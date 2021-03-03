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Üç gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

03.03.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Antalya’da yakınlarının 3 gündür haber alamadığı kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1975 Sokak üzerindeki bir apartmanın giriş kattaki dairesinde meydana geldi.

Antalya’da yakınlarının 3 gündür haber alamadığı kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1975 Sokak üzerindeki bir apartmanın giriş kattaki dairesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan 51 yaşındaki Murat Özden’e üç gündür telefonla ulaşamayan arkadaşı durumu bugün öğle saatlerinde polise bildirdi. İhbarla eve gelen polis kapıyı defalarca çalmasına rağmen bir yanıt alamadı. Çilingir yardımıyla daireye giren polis, Özden’i yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Murat Özden’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede oda içerisinde uyuşturucu madde sarılmış kağıt ve enjektör buldu. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Özden’in canız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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