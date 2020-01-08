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  4. Üç gündür İstanbul'da bekleyen Rus savaş gemisi Karadeniz'e döndü

Üç gündür İstanbul'da bekleyen Rus savaş gemisi Karadeniz'e döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 14:55 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyareti öncesi geçtiğimiz pazar günü İstanbul'a gelen Rus savaş gemisi Karadeniz'e döndü.

Rus donanmasının kuzey filosuna ait füze kruvazörü 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' pazar günü Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girmişti. Kötü hava koşulları nedeniyle Kabataş'a yanaşamayan savaş gemisi Moda açıklarına demirledi.

SAHİL GÜVENLİK BOTU EŞLİK ETTİ

3 gündür İstanbul'da bulunan gemi saat 13.00 sıralarından Moda sahilinden hareket etti. Gemi İstanbul Boğazı'ndan geçip tekrar Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı bir sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rus savaş gemisi istanbul Rusya

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