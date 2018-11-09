"Üç Güney Kafkas Devletinin Bağımsızlığının 100. Yıl Dönümü” Konferansı

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) ve Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği, Ankara'da, “Üç Güney Kafkas Devletinin Bağımsızlığının 100. Yıl Dönümü” başlıklı konferans düzenledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) desteğiyle düzenlenen konferansa, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve AVİM Başkanı Alev Kılıç’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, stratejist ve diplomat katıldı.
Konferansta, Güney Kafkasya devletleri Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ın bağımsızlık süreçlerinin tarihi ve bugüne etkileri ele alındı.
AVİM Başkanı Kılıç, açılış konuşmasında, 1. Dünya Savaşı’nın mevcut güç dengesi ve dünya düzenini değiştirdiğini belirterek, savaş sonucunda imparatorlukların yıkıldığını hatırlattı.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) 1991’de dağılmasıyla Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ın bağımsızlığına kavuştuğunu belirten Kılıç, Türkiye’nin bu ülkelerinin bağımsızlıklarını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi.
Kılıç, üç devletin de bölgesel sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, “Türkiye’nin Azerbaycan ve Gürcistan ile stratejik ilişkileri çok iyi durumda. Türkiye bu ülkelerin bağımsızlığına saygı duyuyor ve onların ekonomik politikalarını destekliyor." diye konuştu.
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de SSCB’nin yıkılmasının ardından kurulan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ın bağımsızlık yolunda adım attıktan sonra Türkiye'nin sadece resmi olarak değil, manevi olarak da bu üç ülkeye yardım ettiğini dile getirdi.
İbrahim, "Türkiye, bu ülkelerin demokratik ve ekonomik olarak kalkınması için elinden geleni yaptı.” dedi.
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında çok iyi diplomatik ilişkiler bulunduğunun altını çizen İbrahim, “Aynı şeyleri Ermenistan’la olan ilişkiler için söyleyemeyeceğim.” dedi.
Büyükelçi İbrahim, eğer bölge ülkeleri iş birliğine giderse geçmişteki gibi bütün sorunların üstesinden gelinebileceğini kaydetti.
- Güney Kafkasya paneli
Konferans, açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü AVİM uzmanı Mehmet Oğuzhan Tulun’un yaptığı “20. Yüzyılın başından bugüne Güney Kafkasya” başlıklı panel düzenlendi.
AVİM Temsilcisi Tutku Dilaver, “Güney Kafkasya'daki çatışmalar ve Rus politikasını anlamak” başlık konuşmasında, Güney Kafkasya’nın coğrafi açıdan kilit bir noktada bulunduğunu ve bu yüzden her zaman üzerinde mücadele edildiğini söyledi.
Rusya’nın 19.ve 20. yüzyıllarda bölgedeki ağırlığını artırdığını belirten Dilaver, Rusların bölge insanın, Osmanlı ve İslam dünyası ile bağını koparmaya çalıştığını belirtti.
Emekli Büyükelçi Ali Bilge Cankorel ise Güney Kafkasya bölgesinde çok önemli petrol rezervleri bulunduğunu dile getirerek, Almanya ve İngiltere gibi devletlerin gözünün her zaman bu bölge üzerinde olduğunu ifade etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi Nigar Gazalova ise Rusya’nın 18. yüzyılda sömürge politikası uygulayarak Karabağ’a Ermenileri yerleştirip desteklediğini belirtti.
Ermenilerin özellikle 2. Dünya Savaşının ardından Güney Kafkasya’ya yoğun göç ettiğine değinen Gazalova, Rusya’nın çabasına rağmen Karabağ’ın bir Ermeni yurdu olmadığını söyledi.
Gazalova, Karabağ sorununun Ermenistan ve Azerbaycan’ın arasını açtığını, bugüne kadar birçok barış müzakeresi yapıldığını ve hiçbirinin sonuçlanmadığını ifade etti.
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