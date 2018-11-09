"Üç Güney Kafkas Devletinin Bağımsızlığının 100. Yıl Dönümü” Konferansı

Kılıç, üç devletin de bölgesel sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, “Türkiye’nin Azerbaycan ve Gürcistan ile stratejik ilişkileri çok iyi durumda. Türkiye bu ülkelerin bağımsızlığına saygı duyuyor ve onların ekonomik politikalarını destekliyor." diye konuştu.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) 1991’de dağılmasıyla Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ın bağımsızlığına kavuştuğunu belirten Kılıç, Türkiye’nin bu ülkelerinin bağımsızlıklarını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Konferansta, Güney Kafkasya devletleri Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ın bağımsızlık süreçlerinin tarihi ve bugüne etkileri ele alındı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) desteğiyle düzenlenen konferansa, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve AVİM Başkanı Alev Kılıç’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, stratejist ve diplomat katıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de SSCB’nin yıkılmasının ardından kurulan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ın bağımsızlık yolunda adım attıktan sonra Türkiye'nin sadece resmi olarak değil, manevi olarak da bu üç ülkeye yardım ettiğini dile getirdi.

İbrahim, "Türkiye, bu ülkelerin demokratik ve ekonomik olarak kalkınması için elinden geleni yaptı.” dedi.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında çok iyi diplomatik ilişkiler bulunduğunun altını çizen İbrahim, “Aynı şeyleri Ermenistan’la olan ilişkiler için söyleyemeyeceğim.” dedi.

Büyükelçi İbrahim, eğer bölge ülkeleri iş birliğine giderse geçmişteki gibi bütün sorunların üstesinden gelinebileceğini kaydetti.

- Güney Kafkasya paneli

Konferans, açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü AVİM uzmanı Mehmet Oğuzhan Tulun’un yaptığı “20. Yüzyılın başından bugüne Güney Kafkasya” başlıklı panel düzenlendi.

AVİM Temsilcisi Tutku Dilaver, “Güney Kafkasya'daki çatışmalar ve Rus politikasını anlamak” başlık konuşmasında, Güney Kafkasya’nın coğrafi açıdan kilit bir noktada bulunduğunu ve bu yüzden her zaman üzerinde mücadele edildiğini söyledi.