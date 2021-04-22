Üç haftalık 'tam kapanma' iddiası: Kabine üyelerinin tamamı destekliyor

Türkiye'deki koronavirüs vaka vefat sayılarındaki artış devam ederken, gözler bugün yapılacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısını çevrildi. Bir türlü istenilen yavaşlamanın sağlanamaması nedeniyle kritik toplantıda yeni tavsiye kararların alınması bekleniyor.

Herkes kritik toplantıya kilitlenirken, gazeteci Candaş Tolga Işık, vaka sayılarında azalma olmaması durumunda kabinenin gündeminin 'tam kapanma' olacağını söyledi.

KABİNE'NİN ANA GÜNDEMİ

Işık, önümüzdeki hafta toplanacak Bakanlar Kurulu'nun ana gündeminin tam kapanma olacağını belirterek bazı kabine üyelerinin 3 haftalık kapanma önerisini desteklediğini söyledi.

Tam kapanmanın pazartesi başlayıp bayram sonuna kadar devam edebileceğini belirterek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

3 HAFTALIK TAM KAPANMA

"Hasta sayılarında dikkate değer bir düzelme olmazsa ki olacak gibi görünmüyor- pazartesi Bakanlar Kurulu'nun ana gündemi önümüzdeki hafta başlayıp bayram sonunda bitecek tam kapanma! Konuşabildiğim Kabine üyelerinin tamamı yaklaşık 3 haftalık bu tam kapanma önerisini destekliyor."



