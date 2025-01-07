Üç harfli markette satılan süt bozuk çıktı! Müşteri tek tek açıp gösterdi o anlar gündem oldu! 'Bununla çocuklar ölüyor'

Birşah markalı tam yağlı sütlerden “su” çıktığı iddiası üzerine inceleme başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı Birşah markalı sütlerin üretildiği tesiste yaptığı denetimler sonrasında bir parti süte, süt yerine su konulduğunu tespit etmişti. Bakanlık o ürünleri toplatma kararı almıştı.

Bu skandal olayın yankıları sürerken üç harfli bir zincir markette çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

"TARİHİ GEÇMEMESİNE RAĞMEN BOZUK" DEDİ

Bir müşterinin çektiği görüntülerde birden fazla paketli sütün açıldığı görüldü. Müşteri sütlerin üzerinde yer alan son kullanma tarihlerinin geçmediğini fakat ürünlerin bozuk olduğunu iddia etti.

Ürünler ise tek tek açıldı. Videoda "Berbat süt diye bunu içiyoruz. Çocuklar bununla ölüyor. Sen böyle süt gördün mü? Bu yoğurda dönmüş. Mama gibi olmuş" ifadeleri kullanıldı.