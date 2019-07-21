Üç Hayal Bir Gerçek

Diyarbakırlı Tunç kardeşler, birlikte iş kurma hayali ile başladıkları üniversite eğitimlerinin sonunda ortak iş kurdular. Ancak bu hayallerindeki iş değildi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle kendi işlerini kuramayan kardeşler, küçük bir fast food lokantası açtı. Yenişehir ilçesinde bir süre önce açılan küçük fast food lokantası, tarzıyla dikkatleri çekiyor. Bu lokantada ekmek arası kızarmış patates satılıyor. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği lokantanın bilinmeyen bir özelliği daha var; o da işletmecileri. Lokantayı üniversite mezunu üç kardeş işletiyor. Uğur, Gülçin ve Hicran Tunç kardeşlerin ilk iş denemesi. Uğur, Gülçin ve Hicran, 10 çocuklu bir aileden geliyor. Oldukçazor şartlarda yaşayan ailenin tüm yükü, at arabasıyla yük taşıyan babalarının sırtındaydı. Kardeşler bu zor şartlara rağmen okumaktan vazgeçmedi. Uğur inşaat mühendisliği, Gülçin inşaat teknikerliği, Hicran ise muhasebe bölümünden mezun oldu.Üç kardeşin hayali inşaat sektöründe kendi işlerini kurmaktı. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle bu hayallerini gerçekleştiremediler. Kamu kurumunda çalışmak için başvuran kardeşler, atanamayınca, ikinci kez kendi işlerini kurmaya karar verdiler. Ama bu kez farklı bir sektörde şanslarını denemek isteyen Tunç kardeşler fast food lokantası açtı.

Uğur ve Hicran mutfakta patates kızartırken, Gülçin ise siparişleri götürüyor. VOA Türkçe ‘ye konuşan kardeşler, hayallerinin peşinden gittiklerini söyledi. Kardeşlerden inşaat mühendisi Uğur Tunç, ekonomik sorunlar nedeniyle hayallerini gerçekleştiremediklerini söyledi. İlk hayallerinden vazgeçmediklerini söyleyen Tunç, "Bir hayalim vardı. Kendi işimi kurmak istiyordum ama şu anki ekonomik sıkıntılardan dolayı bu hayalimiz biraz askıda kaldı. Biz de iş olmadığı için kardeşlerimle birlikte yeni bir iş kurmaya karar verdik. İsmini Patso'lik koyduk. Bizim üniversitedeyken gidip patates yediğimiz yerin adıydı. Ekmek arası patates yiyorduk. Böyle bir fikir aklıma geldi. Oturup bir şeyleri beklemektense, kendi işimizi kuralım dedik. Ben zaten kendi işimi yeniden yapmak istiyorum. O zamana kadar işimize devam edeceğiz. Burayı sürdüreceğiz. Burası da olmazsa yeni bir iş yapacağız. Bizim için durmak yok, çalışmayı seviyoruz" dedi. ​Bir yere atanma umudu olmadığını belirten Tunç, "Geçenlerde atama sayıları açıklandı, inşaat mühendisliğine sadece 11 kişi alınıyor. Puanları bayağı yüksek. Çok yüksek bir puan almam lazım. Atama olmadığı için sınava da hazırlanıyorum, böyle bir umutsuzluğun içinde girdik. Sınava da girdik ama atamalar olmadığı için devam edemiyoruz. Onu da bıraktık açıkçası. Buradan da çok ümitli değilim, ekonomik sıkıntılar belli. Umarım daha güzel olur ama buradan da umudum yok" diye konuştu.