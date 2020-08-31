HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üç ilçede uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Üç ilçede uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 15:01 | Son Güncelleme

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tire, Bayındır ve Menderes ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı Tire, Bayındır ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde Tire, Bayındır ve Menderes ilçelerinde yasa dışı kenevir bitkisi ekildiği duyumu alındı.

Üç ilçede uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tire, Bayındır ve Menderes ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Tire, Bayındır ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde Tire, Bayındır ve Menderes ilçelerinde yasa dışı kenevir bitkisi ekildiği duyumu alındı. 24-30 Ağustos tarihleri arasında şüphelilerin ev ve eklentileri ile arazide arama yapıldı. Arama sonucunda 392 kök kenevir bitkisi, 73,5 kilogram kubar esrar, iki adet ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, 550 gram kenevir tohumu, bir adet hassas terazi ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Vali Yerlikaya duyurdu! Düğünler için yeni tedbirler yürürlükteVali Yerlikaya duyurdu! Düğünler için yeni tedbirler yürürlükte
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
En Çok Okunan Haberler
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
'Acun'u yatağıma attım'
'Acun'u yatağıma attım'
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Papa'nın Doğu Akdeniz açıklamasına Türkiye'den yanıt
Papa'nın Doğu Akdeniz açıklamasına Türkiye'den yanıt
Panik anları! Zeydan Karalar iplere takılmaktan son anda kurtuldu
Panik anları! Zeydan Karalar son anda kurtuldu
Pandemi sürecinde temizlenen hava yeniden kirlendi, eski seviyelere döndü
Pandemi sürecinin belki de tek güzel haberiydi! Eskiye döndü
Acı olay! Koronavirüs anne ve bebeği birbirinden ayırdı
Acı olay! Koronavirüs anne ve bebeği birbirinden ayırdı
'Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi'
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da! Sel bölgesini havadan inceledi
Erdoğan sel bölgesini havadan inceledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.