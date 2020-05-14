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Üç ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Sayı 13'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 12:38 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı mücadele kapsamında Rize, Karabük ve Kırklareli'nde de maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Böylece maskesiz sokağa çıkma yasağının bulunduğu il sayısı 13'e yükselmiş oldu.

Üç ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Sayı 13'e çıktı

"Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

13 İLDE MASKESİZ ÇIKMAK YASAKLANDI

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Bu illere Rize, Karabük ve Kırklareli de eklendi.

RİZE VALİSİ ÇEBER: MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAYI YASAKLAYACAK BİR KARAR ALDIK

Rize Valisi Kemal Çeber, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemleri açıkladı. Dinamik bir sürecin yaşandığını ifade eden Vali Çeber, kentte 2 yeni karar aldıklarını söyledi. Vali Çeber, “65 yaşının üzerindeki büyüklerimize sokağa çıkma izni verildiği zamanlarda yanlarında bir refakatçi olabilecek. Bir refakatçi olmak şartıyla sahil bandımızı 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimiz için açtık. Bu karar aynı zamanda 18 yaş altındaki çocuklarımız için de geçerlidir. Bir diğer karar ise maskelerimizi artık her yerde bulabiliyoruz. 200 bine yakın maske dağıtımı yapıldı. Artık eczanelerde ve marketler de maske satılacağı için maskesiz sokağa çıkmayı yasaklayacak bir karar aldık. Bundan sonra şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık” dedi.

ÇAY ÜRETİCİLERİ İÇİN SEYAHAT KISITLAMASININ KALDIRILMASI

Çay müstahsilleri için seyahat kısıtlamasının belli şartlarda kaldırıldığını ifade eden Vali Çeber, “19 Mayıs gecesi çay müstahsillerimiz, belirlenen şartları yerine getirerek çay hasadı için ilimize gelebilecek. Ülkemizde ve ilimize salgınla ilgili iyi yol alındığı için hükümetimiz böyle bir karar aldı. Kritik bir süreç ve herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Hükümetimiz, ortak bir karar aldı. Çay müstahsillerimiz, e-devlet veya 199 vefa hatlarına başvurarak çay bölgesine gelmek istediğini beyan edecek. Başvuruyu alan bakanlığımız, bunu Çaykur’a bildirecek ve teyidi aldıktan sonra müstahsiller ve mecburu olarak refakatinde bulunanlara izin verilmiş olacak. Bu bilgiler illere de gönderilecek, bizler de ilimize gelecek kişileri öğrenmiş olacağız. İlimize 20 Mayıs’tan sonra ciddi bir gelişin olacağını düşünüyoruz. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz de yol kontrol noktalarında hazır bekleyecekler. Ayrıca ihtiyaç halinde ekiplerimizin sayısını artıracağız. Bunun için bir planlama yapılıyor. Kontrol yapılmadan hiçbir vatandaşımız ilimiz sınırlarına alınmayacak. Kontrolden sonra vatandaşlarımıza, taahhütnameler imzalatılacak” diye konuştu.

‘HOŞ GELDİN ZİYARETİNE GİTMEYİN’

Rize’ye gelen vatandaşların direkt ikamet edecekleri adreslere gitmesi gerektiğini belirten Vali Çeber, “Gelen vatandaşlarımızın bir hafta karantina sürecinde kalması gerekiyor. Bu kişiler bir hafta boyunca tam bir izolasyonda duracaklar. 7 günün sonunda her bir hanede uygun görülen bir kişiye, sağlık ekiplerimiz pandemi testi yapacak. Testi negatif çıkan vatandaşımız, dışarı çıkabilecek, evin market ihtiyaçlarını ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Diğer hane halkı da bu 7 günün sonunda çay bahçelerinde çalışmaya başlayabilecek. Gelirken 7 günlük ihtiyaç malzemelerinizi de yanınızda getirin. Bu süre içinde ihtiyaç olursa her bir marketimiz, servisle bu ihtiyaçları giderecek. 14 günlük sürenin ardından vatandaşlarımız, bizim uyduğumuz kurallara uyarak normal hayatlarına devam edecek. Bu arada camilerde anonslar yapacağız. Vatandaşlarımızın, il dışından gelen kişilere ‘hoş geldin’ ziyaretine gitmemesi için de anonslar olacak” ifadelerini kullandı.

KARABÜK VALİSİ GÜREL: SOKAĞA MASKESİZ ÇIKILMAMASI ZORUNLULUĞU GETİRME KARARI ALIYORUZ

Karabük Valisi Fuat Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada havaların ısınmasıyla sokaklarda kalabalıkların artmaya başladığını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun maske taktığını memnuniyetle görmekteyiz fakat hala maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden vatandaşlarımızın olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

Virüs tehlikesinin halen devam ettiğini ve mücadelenin sürdüğünü kaydeden Vali Gürel, "Virüsün bir an önce bitmesi ve hayatımızın normale dönmesi için şu ana kadar aldığımız kararlara ilave olarak, sokağa maskesiz çıkılmaması, tüm iş yerlerinde çalışanların maske takması, şehrimizin cadde, sokak, meydan, park ve tüm sosyal alanlarında maske takılması zorunluluğu getirme kararı alıyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım, sosyal mesafemizi koruyalım, maskesiz dışarıya çıkmayalım. Cumhuriyet kenti Karabük’ün bilinçli ve aydın insanlarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurallara harfiyen uyacağına ve bu illetle mücadelede başarılı olacağımıza inancım tamdır” ifadelerine yer verdi.

KIRKLARELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kırklareli Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "14 Mayıs Perşembe günü itibariyle, il genelinde, tüm vatandaşlarımızın açık alanlarda maske takmaları zorunludur" denildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA

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