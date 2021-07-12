Üç İngiliz Futbolcuya Irkçı Saldırılara Polis Soruşturması

İngiliz polisi, Pazar günü İtalya ve İngiltere arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020'nin final maçında penaltı atışlarını kaçıran üç siyah İngiliz oyuncuya ırkçı saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.

Polis teşkilatından yapılan açıklamada üç siyah İngiliz futbolcu Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka'ya ırkçı saldırıların "kabul edilemez" olduğu ve polisin, İtalya'nın galibiyetinden sonra yapılan "saldırgan, rencide edici ve ırkçı" sosyal medya paylaşımlarını soruşturacağı belirtildi.

İngiliz Futbol Federasyonu, "iğrenç davranışlar" karşısında "şaşkınlık içinde olduğunu" açıkladı, sosyal medya şirketlerinin platformlarını bu "korkunç" istismardan uzak tutmak için harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

"Saldırılardan etkilenen oyuncuları desteklemek için elimizden geleni yapacağız, sorumluların en ağır cezalara çarptırılması çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullanan İngiliz Futbol Federasyonu, "Futbolu ayrımcılıktan arındırmak için her şeyi yapmaya devam edeceğiz, ancak hükümete de hızla harekete geçmesi ve bu tür saldırıların gerçek sonuçlar doğurduğunu göstermek için uygun yasaları çıkarması çağrısında bulunuyoruz" şeklindeki sözleri açıklamaya ekledi.

Irkçı saldırıların hedefi olan üç siyah futbolcu, çeşitliliği ve sosyal meselelere ilişkin duyarlılığı nedeniyle övgü toplayan genç İngiliz milli futbol takımının birer parçası. Çocuk yoksulluğuyla mücadele kampanyasının ön saflarında yer alan Marcus Rashford, İngiliz hükümetinin binlerce yoksul çocuğa dağıttığı ücretsiz öğlen yemeği uygulamasına Corona virüsü pandemisi sırasında da devam etmesine ön ayak olmuştu.

Rashford'un Manchester kentinde bir kafenin duvarında bulunan resmi, Pazar günkü final karşılaşması sonrasında hasara uğradı. Manchester polisi, sabaha karşı 2.50 sularında meydana gelen "ırkçı güdümlü hasarı" soruşturduğunu kaydetti.

Manchester Polis Şefi Paul Savill, "Bu utanç verici bir davranıştır ve kesinlikle hoşgörüyle karşılanmayacaktır" dedi.

"Bu korkunç saldırıların sorumluları kendilerinden utanmalıdır" ifadelerini kullanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise ırksal eşitsizlikleri protesto etmek için maçlardan önce diz çökerek protesto eylemi gerçekleştiren İngiltere milli futbol takımını yuhalayanları cesaretlendirdiği gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Johnson'ın sözcüsü geçen ay yaptığı açıklamada Başbakan'ın ”jestlerden çok eylemlere odaklandığını” söylemişti. Bu sözler, Johnson'ın futbolcuları yuhalayanlara buna devam etmeleri yönünde cesaret verdiği eleştirilerine yol açmıştı. Sözcü, bu açıklamadan üç gün sonra sözcüsü Başbakan'ın "Tüm insanların barışçı şekilde protesto düzenleme ve haksızlıklarla ilgili duygularını ifade etme hakkına saygı duyduğunu" söylemiş, takımı "yuhalamanın" değil tezahürat yapmanın desteklenmesi gerektiğini kaydetmişti.

İngiltere milli futbol takımı teknik direktörü Gareth Southgate de oyunculara yöneltilen saldırıları "affedilemez" olarak niteledi.

Southgate, Pazartesi günkü açıklamasında, "İnsanlar bir araya getirmek, halkın milli takımla özdeşleşmesini sağlamak adına umut ışığı olduk. Milli takım herkesi temsil ediyor ve bu beraberlik devam etmeli" dedi.

Manchester United takımının eski oyuncusu ve televizyon yorumcusu Gary Neville ise karşılaşmanın galibini belirlemek için atılan penaltı vuruşlarını kaçıran üç siyah oyuncunun ırkçı istismara maruz kalmasına şaşırmadığını söyledi ve Başbakan Johnson'ı işaret etti.

Sky News'a konuşan Neville, "Başbakan, eşitliği teşvik eden ve ırkçılığa karşı savaşan oyuncuların yuhalanmasının sorun olmadığını söyledi. Bu en tepeden başlar, o nedenle benim için sabah kalkıp bu gazete manşetleriyle karşılaşmak hiç de şaşırtıcı olmadı" şeklinde konuştu.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel de ırkçı saldırıları kınadı. Ancak Johnson gibi Patel de diz çökme eylemi yapan futbolcuların "jest politikası" yaptıklarını söyleyerek yuhalamaları desteklediği gerekçesiyle eleştirilere hedef oldu.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun şu anki başkanı olan Prens William, İngiliz futbolculara ırkçı saldırıların "midesini bulandırdığını" söyleyerek saldırıları kınayanlara katıldı.

Görüşlerini Twitter üzerinden paylaşan Prens William, "Oyuncuların bu iğrenç davranışlara katlanmak zorunda kalması kabul edilemez. Bu davranışlar derhal son bulmalı ve suçlular sorumlu tutulmalı" dedi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise sosyal medya şirketlerinin saldırganları sorumlu tutmak için daha çok çaba harcamaları gerektiğini kaydetti.

Fotoğraf paylaşım platformu Instagram'ın sahibi Facebook Pazartesi günü yaptığı açıklamada zararlı içerikleri bir an önce kaldırmaya çalıştığını bildirdi. Facebook, kullanıcıları, bu tür davranışları engellemek için sunduğu yöntemleri kullanmaya çağırdı.

Açıklamada, "Dün akşam İngiliz futbolculara saldırıları içeren hesapları ve paylaşımları hızla kaldırdık. Kurallarımızı çiğneyenlere karşı önlem almaya devam edeceğiz" denildi.

Twitter da "iğrenç ırkçı saldırıların" platformunda yeri olmadığını, binden fazla tweet'in kaldırıldığını, bazı hesapların kalıcı süreliğine askıya alındığını bildirdi.

