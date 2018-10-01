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Üç iş yeri yangında zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 08:48 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, züccaciye dükkanında çıkan yangın, çevredeki iki iş yerine zarar verdi.

Üç iş yeri yangında zarar gördü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, züccaciye dükkanında çıkan yangın, çevredeki iki iş yerine zarar verdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Dün gece, Yaylacık Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde Abdülkadir Yılmaz'a ait züccaciye dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşyerinden çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. İş yerinin bulunduğu apartmanda oturanlar kısa sürede tahliye edildi. Züccaciye dükkanındaki yangın yandaki iki iş yerine da zarar verirken, ekiplerin söndürdüğü yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

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Üç iş yeri yangında zarar gördüÜç iş yeri yangında zarar gördü

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