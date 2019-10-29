Üç IŞİD Şüphelisi İstanbul’da Gözaltına Alındı

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 3 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, IŞİD lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin ABD operasyonunda öldürülmesi sonrası İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen IŞİD üyesi 3 şüpheli gözaltına alındığını bildirdi.

Habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, üç zanlının sansasyonel eylem arayışı içerisine girdiğini ve lojistik sağlayacak kişilerle irtibata geçtiğini belirledi.

Yine Anadolu Ajansı’na göre zanlıların geçen hafta Sancaktepe'de çalınan ve sahte plaka takılan bir aracı, Fatih'teki İstanbul Valiliği yakınlarına park ederek buradan ayrıldıkları tespit edildi.

Habere göre Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında eylem yapacaklarından şüphelenilen bu kişiler, Fatih, Ataşehir ve Sancaktepe'de 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, IŞİD üyeliğinden suç kayıtları bulunan şüphelilerden birinin örgüt üyeliğinden uzun süre cezaevinde kaldığını, bir şüphelinin kardeşinin ise Suriye'deki çatışma bölgelerinde öldürüldüğünün belirlendiğini yazdı. Yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 tabancayla çok sayıda mermi, örgütsel belge ve dijital malzemenin ele geçirildiği bildirildi.

Reuters haber ajansı, planlanan saldırının doğrudan Bağdadi’nin öldürülmesiyle bağlantısının kesin olmadığını yazdı.

