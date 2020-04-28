HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Üç kadının temizlik dükkanından hırsızlık yaptığı anlar kamerada

Üç kadının temizlik dükkanından hırsızlık yaptığı anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2020 15:39 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de 3 kadının bir temizlik dükkanından ürün çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların işletme sahibini oyalamak için 200 lira bozdurmak istemesi 'pes' dedirtti.

Olay, merkez Tepebaşı Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarında gündüz saatlerinde meydana geldi. Halil İbrahim Soyalp'a ait temizlik ürünleri satan bir işletmeye, 3 kadın girdi.

Şüphelilerden birisi dükkan sahibini oyalamak için faraş alarak 200 lira uzattı. Bozuk parası olmadığını söyleyen dükkan sahibi, ilk olarak paranın sahte olmasından şüphelendi. Bu esnada diğer iki kadın da, raflardan ürünlere bakmaya başladı. Dükkan sahibinin sorularla meşgul edildiği esnada diğer kadınlardan biri bazı malzemeleri alarak kıyafetinin altına gizlerken diğeri de görüş açısını engelledi. Ürünleri almaya devam eden hırsızlar, bir anlık panikle bazı malzemeleri yere düşürdü. Konuşmayı bırakan dükkan sahibi de ürünleri rafa koymak isterken, kadınlara tepki gösterdi.

ŞÜPHE ÜZERİNE KAMERALARI İNCELEDİ

Tanınmamak için çarşaf giydikleri düşünülen 3 kişi bu sırada faraşı da bırakıp dükkandan ayrıldı. Kadınların hareketlerinden şüphelenen dükkan sahibi, işletmenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Soyalp, 3 kadının hırsızlık girişiminde bulunduğunu anlayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Şahıslardan başkalarının canının yanmaması için şikayetçi olan Soyalp, gelen şahısların bu ürünleri kendinden istese seve seve vereceğini bildirdi.

"İSTESELERDİ BEN BUNU BEDAVA VERİRDİM"

Şahısların kısa sürede telaşa kapıldığını belirten işletme sahibi Halil İbrahim Soyalp, "Komik bir durum aslında, utanılacak bir durum. Yazık denilecek bir durum. Şimdi 3 tane kadın geldi benden faraş istediler. Daha sonra 200 lira para çıkardılar. Ben o 200 lirayı bozuk değil diye şüphelendim önce. Sonra da diğer kadınlar yan tarafa geçtiler. Biri de benim görüş açımı kapatıyor. O arada deterjanın birini alıp koymuşlar. Diğer taraftan da ıslak mendile yöneliyor. O arada da bir şey düşüyor. Ondan sonra telaşa kapılıyorlar. İsteselerdi ben bunu bedava verirdim. Gerçekten biz birçok ihtiyaç sahibine gereken bütün güzellikleri yapıyoruz. İsteseydi biz bunu verirdik. Hırsızlık iyi bir şey değil. Emniyet güçlerini aradım şikayette de bulundum. Niye bulundum? Benim giden ürünüm için değil, bir başkasının canını yakmasınlar. Benim de canım yanmadı hiç de umurumda da değil. Fitremiz sadakamız olur. Ama yakalanmazsa bu artacak" dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü
Dünyaca ünlü şelaleyi bir de şimdi görün! Hayran bıraktıDünyaca ünlü şelaleyi bir de şimdi görün! Hayran bıraktı
Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklamaKoronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kırıkkale hırsız

En Çok Okunan Haberler

Araç alım satımda yeni dönem

Araç alım satımda yeni dönem

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı!

Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı!

Yeni genelge geliyor! 48 saat içinde açıklanacak

Yeni genelge geliyor! 48 saat içinde açıklanacak

5 bin öğretmenin bilgileri çalındı!

5 bin öğretmenin bilgileri çalındı!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırşehir'de köpek dehşeti! 4 yaşındaki çocuk öldü

Kırşehir'de köpek dehşeti! 4 yaşındaki çocuk öldü

Bisikletini motosiklete çevirdi, toplu taşıma kullanmaktan kurtuldu

Bisikletini motosiklete çevirdi, otobüse binmekten kurtuldu

İstiklal Caddesi'nde korona önlemlerinden eser kalmadı!

Havalar ısınınca koronadan eser kalmadı!

Dünyaca ünlü şelale koronavirüs sonrası kendini yeniledi!

Dünyaca ünlü şelaleyi bir de şimdi görün! Hayran bıraktı

Marmara'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

Marmara'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

Onlarca ailenin borcunu kapatmıştı! Bu kez Düzce'de ortaya çıktı

Onlarca ailenin borcunu kapatmıştı! Bu kez Düzce'de ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.