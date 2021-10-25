Üç kamu bankasından faiz indirimi kararı

İndirim ticari krediler ile konut kredilerini kapsıyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 2 puan indirmesinin ardından, kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirim yaptı. Oran değişikliği ile konutta 1 milyon liranın altındaki kredi için faiz yüzde 1,29'a indi.

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın ortak açıklamasında, kurumsal kredi faiz oranlarındaki indirimin 22 Ekim'den itibaren geçerli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır" denildi.

Kamuda 1 milyon altı 120 ay vadeli konut kredi faizi yüzde 1,38 seviyelerindeydi.

TCMB indiriminin ardından geldi

Bankaların açıklamasında "ülke ekonomisi ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşteriler ve firmaların yanında olmaya devam edileceği" kaydedildi.

Merkez Bankası geçen hafta politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 16'ya indirmişti. Karar sonrası, TL büyük oranda değer kaybetmiş ve döviz kurları yukarıya doğru hareketlenmişti. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kamu bankalarının da faizleri düşürmesi bekleniyordu. Karar sonrası, 2 puanlık yüksek oranlı indirimin altında yatan asıl nedenin,"kredi faiz oranlarında ciddi düşüşler sağlamak" olduğu yorumları yapılmıştı.

ANKA,DW/BÖ,BK

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