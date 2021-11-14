Üç Kar Leoparı Covid-19 Nedeniyle Öldü

ABD basınına göre Nebraska eyaletinin Lincoln kentinde bir hayvanat bahçesinde üç kar leoparı Covid-19 yüzünden hayatını kaybetti.

Hayvanat bahçesi tarafından yapılan açıklamada birçok hayvanın da Covid-19’a yakalandığı belirtildi.

Hayvanat bahçesinin Facebook sayfasından yapılan açıklamada ‘‘Kaybımız çok üzücü, hep birlikte yas tutuyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.

Kar leoparları nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

Doğada ve hayvanat bahçelerinde sayılı sayıda kar leoparı bulunuyor.

Doğal hayatta kar leoparı görmek oldukça zor.

Hayvanat bahçesinden geçen ay yapılan açıklamada kar leoparları Ranney, Everest ve Makalu’nun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Hayvanat bahçesinin Sumatra kaplanlarında da semptomlar baş göstermiş ve onlar da pozitif çıkmıştı. Hayvanat bahçesinden Cuma günü yapılan açıklamada kaplanların tamamen iyileştiği belirtildi.

Hayvanat bahçesi geçen ay hayvanlarla yakın temas halindeki çalışanların incelendiğini, ancak salgının kaynağının henüz belirlenemediğini bildirmişti.

ABD’de Louisville ve San Diego hayvanat bahçelerinde de kar leoparları Covid-19’a yakalanmıştı.

Hayvanat bahçelerinde Covid-19’a yakalanan tek hayvanlar kar leoparları değil. Aslanlar, kaplanlar ve gorillerde de Covid-19 görülmüş, bazı vakalarda hayvanların virüsü bakıcılarından aldığı anlaşılmıştı. Bu nedenle bazı hayvanat bahçeleri hayvanlarını veteriner kullanımı için üretilmiş aşılarla aşılamaya başlamıştı.

Lincoln Childrens hayvanat bahçesi kapılarının halka açık kalmaya devam edeceğini belirtirken ‘‘Covid-19’un insanlara ve hayvanlara bulaşmasını önlemek için her tür önlemi alıyoruz’’ açıklamasını yaptı.

