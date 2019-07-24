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Üç kardeşi öldüren baba ve oğlu yeniden yargılanacak

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

 BURSA’nın Osmangazi ilçesinde, 2014 yılında otomobille hız ve gürültü yaptıkları iddiasıyla tartıştıkları 3 kardeşi öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Hurşit Çetin (67) ile oğlu Umut Çetin’e (36) verilen ceza, Yargıtay 1.

Üç kardeşi öldüren baba ve oğlu yeniden yargılanacak

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Osmangazi ilçesinde, 2014 yılında otomobille hız ve gürültü yaptıkları iddiasıyla tartıştıkları 3 kardeşi öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Hurşit Çetin (67) ile oğlu Umut Çetin’e (36) verilen ceza, Yargıtay 1. Mahkemesi tarafından bozuldu. Yargıtay, baba ve oğlunun yeniden yargılanmasına karar verdi.
Olay, 2014 yılının eylül ayında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Hüseyin Kanalıcı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede market işleten Hurşit Çetin, otomobille hız ve gürültü yaptıklarını ileri sürdüğü Şefik, Emrah ve Ferit Ece kardeşleri uyardı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya Hurşit Çetin'in oğlu Umut Çetin de dahil oldu. Kavga sırasında Umut Çetin, 3 kardeşten Ferit ve Emrah Ece'yi olay yerinde, kaçan Şefik Ece'yi de evine sığınırken tabancayla vurarak öldürdü, Olay yerinde 38 boş kovan bulunurken, gözaltına alınan Umut Çetin ile babası Hurşit Çetin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
'BİZ KENDİMİZİ SAVUNDUK'
Bursa 6’ncı Ağır ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sırasında Umut Çetin, "Babam, 3 kardeşi otomobilleriyle hız ve gürültü yapıp müşterileri rahatsız etmemeleri konusunda uyarmıştı. Bu sırada Şefik Ece babama, ’Yaparsak ne olur, rahatsız oluyorsan iş yerini kapat’ diyerek çıkıştı. Bunun üzerine tartışma başladı. Elimi kaldırarak babama doğru konuşulmamasını istedim. Bu sırada biri elime vurunca kavga başladı. Ben yere düştüm. Bana ve babama vurmaya başladılar. Belimdeki silahlardan biri yere düştü. Biri silahı alıp bana doğrulttu, ancak ateş edemedi. Ben belimdeki diğer silahı çıkartıp tabancayı alan o kişiye doğru ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Biz kendimizi savunduk. Olaydan sonra arabaya bindik. Polislere teslim olmaya giderken yolda ekipler bizi yakaladı” diye ifade vermişti.
Baba Hurşit Çetin ise, ölen gençlerle aralarında hiçbir husumet bulunmadığını, suçsuz olduğunu, oğlunu azmettirmesi ya da ona yardım etmesinin söz konusu olmadığını dile getirmişti.
BABA VE OĞULA CEZA YAĞDI
Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Umut Çetin, kaçıp babasının evine sığınırken Şefik Ece'yi öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu, Ferit ve Emrah Ece'yi öldürmekten 18'er yıl, ruhsatsız silah kullandığı için de 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hurşit Çetin'e ise önce ömür boyu hapis cezası verildi, ardından bu ceza 24 yıla indirildi.
YENİDEN YARGILANACAKLAR
Yerel mahkemenin verdiği kararı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, karardaki bazı cezaları bozdu. Gerekçeli kararını açıklayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Umut Çetin’in Emrah Ece ve Ferit Ece’nin öldürmesiyle ilgili verilen 18’er yıllık hapis cezasını onarken, Şefik Ece’nin öldürülmesiyle ilgili ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını fazla buldu. Ceza dairesi, Hurşit Çetin’e ise fazla indirim uygulandığına hükmederek, baba ve oğlu ile ilgili kararı bozdu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Hurşit Çetin’in tahliye talebini ise reddetti.
Umut Çetin ve babası Hurşit Çetin, Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde Eylül ayında başlayacak dava ile yeniden yargılanacak.

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Üç kardeşi öldüren baba ve oğlu yeniden yargılanacakÜç kardeşi öldüren baba ve oğlu yeniden yargılanacakÜç kardeşi öldüren baba ve oğlu yeniden yargılanacakÜç kardeşi öldüren baba ve oğlu yeniden yargılanacak

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