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  4. Üç katlı apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Üç katlı apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

26.02.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da, üç katlı bir binanın 2.

Adıyaman’da, üç katlı bir binanın 2. katında meydana gelen feci yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi 29115 Sokak içerisinde 3 katlı bir binanın 2.katında yangın meydana geldi. Kamil Akbal’a ait dairede elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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