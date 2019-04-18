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Üç kez ilik nakli olan Mine, yaşadıklarını kitapta topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

Fanconi Aplastik Anemisi (FAA) hastalığı nedeniyle üç kez ilik nakli olan Mine Çevik (21), 6 yaşından bu yana hastanelerde geçen yılların ardından yaşadıklarını 'Maskeli Hayat' adını verdiği kitapta topladı.

Üç kez ilik nakli olan Mine, yaşadıklarını kitapta topladı

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - Fanconi Aplastik Anemisi (FAA) hastalığı nedeniyle üç kez ilik nakli olan Mine Çevik (21), 6 yaşından bu yana hastanelerde geçen yılların ardından yaşadıklarını 'Maskeli Hayat' adını verdiği kitapta topladı. Üçüncü kez ilik nakli olduktan sonra rüyasında kitap yazdığını gördüğünü söyleyen Çevik, "Bu kitabı benim gibi hasta olanlar pes etmesinler diye yazdım" dedi.
Adana'da yaşayan FAA hastası Mine Çevik, 6 yaşından bu yana hastalıkla mücadele ettiğini ve 3 kez ilik nakli olduğunu belirtti. 17 yaşındaki kardeşi Aşiyan ile aynı hastalığı taşıdığını aktaran Mine Çevik, iki ilik naklinin Alman bir donör sayesinde gerçekleştiğini söyledi. İlk naklin 2014, ikincisinin 2015 yılında yapıldığını ifade eden Çevik, 2017 yılındaki üçüncü nakilde ise dayısı Yaşar Keleş'in (50) donör olduğunu kaydetti.
'KİTAP YAZACAĞIMI RÜYAMDA GÖRDÜM'
Üçüncü nakilden sonra artık kendini iyi hissettiğini söyleyen Mine Çevik, yaşadıklarını 'Maskeli Hayat' adını verdiği kitapta topladığını kaydetti. Çevik, “Üçüncü nakli olup Antalya'dan Adana'ya döndüğümde kitap yazdığımı rüyamda görmüştüm. Bunun üzerine daha önce deftere yazdıklarımı, içimi döktüklerimi bir kitapta toplamak istedim" dedi. 6 yaşından bu yana hayatının hastanelerde geçtiğini, hastalığı nedeniyle eğitimini lise yıllarında bırakmak zorunda kaldığını aktaran Mine Çevik, “İki yılda tamamladığım kitapta kendi hayatımı anlattım ama tamamı değil. Hayatımın önsözü gibi. Devamı gelecek. Ama bu kez kendi hayatımı değil, başka hayatları anlatmak istiyorum" diye konuştu.
'HİÇ PES ETMEDİM'
Kendini hiçbir zaman hasta olarak kabul etmediğini söyleyen Mine Çevik, “Çok direndim, çok savaş verdim ama hiçbir zaman bardağı taşırmadım. Hep yarım kaldı o bardak. Neşe dolu, hayat dolu olduğumu düşünüyorum. Hiç pes etmedim. Bu kitabı da benim gibi hasta olanlar pes etmesinler diye yazdım. 'Bir yerlerde bir Mine var ve böyle bir savaş veriyor, siz de verebilirsiniz' demek istedim" dedi.
'ÖNCE LÖSEMİ DEĞİL DİYE SEVİNMİŞTİM'
Adana'da yaşadıklarını belirten anne Songül Çevik (37) ise iki evladının aynı anda hasta olmasının çok zor bir mücadele olduğunu söyledi. Songül Çevik, “Hastalıkları teşhis edildiğinde Aşiyan 2.5, Mine 6 yaşındaydı. Biz o zamanlar ikisi için de gelişme geriliği için hastaneye başvurmuştuk. Bir yıl endokrin tedavisi gördüler. Ardından doktorlar bizi hematoloji bölümüne yönlendirdi. Yapılan tetkiklerde FAA teşhisi konuldu. O anda lösemi değil diye sevinmiştim ama ne yazık ki lösemi kadar tehlikeli bir hastalık olduğunu öğrendik" dedi.
İKİ KIZ KARDEŞİN ZORLU MÜCADELESİ
İki kızının 8 yıl boyunca hastanelerde tedavi gördüğünü belirten Çevik, şu anda 17 yaşında olan Aşiyan'ın durumunun kötüleşmesi üzerine 2013 yılında kendisinin verdiği ilikle hayata tutunduğunu söyledi. Çevik, “Biz hem Mine hem Aşiyan'ın ilik nakli olması için başvurmuştuk ama önceliği Aşiyan'a verdiler. 2013 yılında benden alınan ilikle nakil oldu. Aşiyan toparlandı iyileşti. Sonra Mine'ye ilik nakli için başvuru yapıldı. Mine iki kez ilik nakli oldu, ikisi de başarısız sonuçlandı. Üçüncü nakli ise yarı uyumlu olarak dayısından oldu. Şimdi çok şükür iyi" diye konuştu. Evlatları hasta olan annelere “Güçlü olun" diyen Songül Çevik, “Mine'nin kitap yazması bizi çok mutlu etti. Mine çok zeki, başarılı bir kız. Onu kutluyorum" dedi.
HEMŞİRESİNE KİTABINI İMZALAYIP VERDİ
Tedavi gördüğü Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Pediatrik Hematoloji Bölümü Sorumlu Hemşiresi Kübra Aslı Gül'e kitabını imzalayarak veren Mine Çevik, “Aslı hemşirem benim için çok kıymetli" derken, hemşire Gül ise şunları söyledi: “Mine bizim çok uzun süredir, 2014 yılından bu yana yakından tanıdığımız hastamız. Böyle bir kitap yazmış olması çok hoşumuza gitti. Bizi çok mutlu etti. Umarım hayatı boyunca hiç sevincini kaybetmeden böyle izler bırakır bize. Çok sevindim onun adına."

FOTOĞRAFLI

Üç kez ilik nakli olan Mine, yaşadıklarını kitapta topladıÜç kez ilik nakli olan Mine, yaşadıklarını kitapta topladıÜç kez ilik nakli olan Mine, yaşadıklarını kitapta topladıÜç kez ilik nakli olan Mine, yaşadıklarını kitapta topladı

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