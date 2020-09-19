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Üç kişinin katili, cinayete kurban gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 15:32 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde daha önce çeşitli tarihlerde aralarında kardeşi İbrahim Zehir’de olmak üzere 3 kişiyi öldüren Ali Zehir (66) evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.Edinilen bilgiye göre, Başlıoğlu Mahallesi Çınarlık Mevkii’nde motosiklet üzerinde yatar vaziyette hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde daha önce çeşitli tarihlerde aralarında kardeşi İbrahim Zehir’de olmak üzere 3 kişiyi öldüren Ali Zehir (66) evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Başlıoğlu Mahallesi Çınarlık Mevkii’nde motosiklet üzerinde yatar vaziyette hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, göğüs kısmından defalarca bıçaklanmış olan Ali Zehir’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ali Zehir’in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından önce Salihli Devlet Hastanesi morguna, daha sonra ise İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Bıçaklanarak öldürülen Ali Zehir’in yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle yaklaşık 1 hafta önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Daha önce 3 kişiyi öldürdü
Cinayete kurban giden Ali Zehir’in 1995, 2005 ve 2010 yıllarında aralarında kardeşi olan İbrahim Zehir de olmak üzere 3 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, ilk cinayetini 1995 yılında işleyen Ali Zehir, Yaraşlı Mahallesi’nde kahvecilik yapan Selim Gültekin’i baltayla parçalara ayırıp öldürdükten sonra evinde bulunan karyolanın altında sakladı. Zehir, söz konusu cinayeti işledikten 3 gün sonra cinayeti itiraf edip teslim oldu. İkinci cinayetini ise 2005 yılında kardeşi İbrahim Zehir’i arkadan vurarak işleyen Ali Zehir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya Açık Cezaevi’ne gönderildi.
Ali Zehir, 3. cinayetini ise 27 Eylül 2010 yılında işledi. Kütahya Açık Cezaevi’nde cezasını çeken Ali Zehir, izinli olarak memleketi Salihli’nin Sart Mahallesi’ne geldi. Zehir, husumetlisi olduğu öğrenilen Tayfun Akyar’ı silahla öldürdü. Zehir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli cezaevine gönderildi.

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