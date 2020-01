Üç kişinin öldüğü 16 kişinin yaralandığı kaza davasında karar

"CAN PAZARI YAŞADI İNSANLAR"

Kazada 58 yaşındaki annesi Gülşen Doğan ve 66 yaşındaki babası Mustafa Doğan'ı kaybeden Nuri Doğan duruşma sonrasında karara ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Doğan, "30 Ocak gecesi Metro Turizm'in karışmış olduğu kazada annemi ve babamı kaybettim. Lara hanım vefat etti. Kardeşim Ebru otobüste can pazarı yaşadı. Can pazarı yaşadı insanlar orada. Bugün mahkeme aşağı yukarı bir yıl sürdü. Bir yıllık süreçte dava bugün sonuçlandı. 11 yıl gibi bir ceza verildi. Benim annem, babam gitti. Çok güzel insanlar gitti. İnsanların daha fazla başlarını yakmasınlar. Benim annem babam gitti, benim annem babam yerine gelmeyecek, geriye gelmeyecek. 10 sene sonra yatıp çıkacak otobüste kazaya sebep olan şoför. Kaldığı yerden hayatına devam edecek ama biz bittik. Bizi tükettiler. Bizim psikolojimiz mahvoldu. Çok kötüyüm" diye konuştu.

İDDİANAME

Eyüpsultan'da 30 Ocak 2019'da gerçekleşen kazada 66 yaşındaki Mustafa Doğan, 58 yaşındaki eşi Gülşen Doğan ile 42 yaşındaki Pelin Yıldırım hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı. İddianamede, olayın saat 23.40 sıralarında şüpheli Caner Taybakan idaresinde bulunan Volkan Metro Turizm'e ait şehirler arası yolcu otobüsüyle D-20 Hasdal Karayolu'ndan İstanbul Havalimanı yönünde seyir halindeyken, yolun sol şeridini kaçırması nedeniyle tekrar sol şeride geçmek istediği esnada, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, banket dışına çıkarak, yolun sağındaki yere sağ yan yatarak, yaklaşık 40 metre sürtündükten sonra durması sonucu tek taraflı ölümlü, yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği kaydedilmişti. İddianamede sanık Caner Taybakan'ın "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

