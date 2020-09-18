Üç kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes için önemli karar! Emrah Serbes kimdir? Emrah Serbes olayı nedir?

Yazar ve senarist Emrah Serbes, 2017 yılında İzmir-Aydın Otoyolu’nda önündeki otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Bir süredir Emrah Serbes cezaevinden çıktı mı sorusunun cevabı merak ediliyordu. Son olarak Serbes’in 1 milyon 400 bin TL manevi tazminat ödemesi kararı verildi. Torbalı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Hakim davanın kısmen kabulüne karar verirken, Emrah Serbes’in anne ve babanın vefatı için 550’şer bin TL ve kardeşin vefatı için de 300 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon 400 bin TL manevi tazminat ödemesi kararı verdi. Tazminat; kazanın gerçekleştiği tarih olan 22 Eylül 2017 itibarıyla işleyecek yasal faiz ile beraber davacıya ödenecek. Peki, Emrah Serbes serbest mi?

EMRAH SERBES OLAYI NEDİR?

Olayın üzerinden 3 yıl geçtikten sonra alınan yeni kararın ardından vatandaşlar Emrah Serbes ne yaptı şeklinde yeniden araştırma yapmaya başladı. Şimdi, Emrah Serbes olayı ile ilgili detaylar merak ediliyor. 22 Eylül 2017 tarihinde Emrah Serbes, İzmir-Aydın Otoyolu’ndaki Torbalı kavşağında bir otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü ile kızı olay yerinde, sürücünün eşi ise hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından aracı kendisinin kullandığını iddia eden kişi de tutuklanmıştı.