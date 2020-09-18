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Üç kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes için önemli karar! Emrah Serbes kimdir? Emrah Serbes olayı nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 12:48 | Son Güncelleme

2017 yılında İzmir-Aydın Otoyolu’nda bir otomobile arkadan çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne sebep olan ünlü yazar Emrah Serbes ile ilgili yeni karar çıktı. Serbes 1 milyon 400 bin TL manevi tazminat ödeyecek. Peki, Emrah Serbes kimdir? Emrah Serbes olayı nedir? İşte detaylar…

Üç kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes için önemli karar! Emrah Serbes kimdir? Emrah Serbes olayı nedir?

Yazar ve senarist Emrah Serbes, 2017 yılında İzmir-Aydın Otoyolu’nda önündeki otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Bir süredir Emrah Serbes cezaevinden çıktı mı sorusunun cevabı merak ediliyordu. Son olarak Serbes’in 1 milyon 400 bin TL manevi tazminat ödemesi kararı verildi. Torbalı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Hakim davanın kısmen kabulüne karar verirken, Emrah Serbes’in anne ve babanın vefatı için 550’şer bin TL ve kardeşin vefatı için de 300 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon 400 bin TL manevi tazminat ödemesi kararı verdi. Tazminat; kazanın gerçekleştiği tarih olan 22 Eylül 2017 itibarıyla işleyecek yasal faiz ile beraber davacıya ödenecek. Peki, Emrah Serbes serbest mi?

EMRAH SERBES OLAYI NEDİR?

Olayın üzerinden 3 yıl geçtikten sonra alınan yeni kararın ardından vatandaşlar Emrah Serbes ne yaptı şeklinde yeniden araştırma yapmaya başladı. Şimdi, Emrah Serbes olayı ile ilgili detaylar merak ediliyor. 22 Eylül 2017 tarihinde Emrah Serbes, İzmir-Aydın Otoyolu’ndaki Torbalı kavşağında bir otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü ile kızı olay yerinde, sürücünün eşi ise hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından aracı kendisinin kullandığını iddia eden kişi de tutuklanmıştı.

Ardından Emrah Serbes de otomobili kendisinin kullandığını itiraf etmiş, 28 Eylül 2017 tarihinde teslim olmuş ve tutuklanmıştı. Bu süreçte Emrah Serbes kaç yıl ceza almıştı sorusunun cevabı da merak ediliyor. Emrah Serbes ceza olarak 13 yıl 4 ay, kazanın ardından aracı kendisinin kullandığını iddia eden kişi ise 1 sene hapis cezası almıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, kararı hukuka uygun bulmuş ve Yargıtay 12. Ceza Dairesi cezayı onamıştı. Kazada annesini, babasının ve kardeşini kaybeden kişi ise 4,5 milyon TL’lik manevi tazminat talebi ile dava açmıştı. Şimdi, Emrah Serbes çıktı mı sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Serbes, açık cezaevine geçmesinin ardından Covid-19 tedbirleri sebebiyle tahliye edilmişti. Peki, Emrah Serbes kimdir hayatı ile ilgili detaylar nelerdir?

EMRAH SERBES KİMDİR?

27 Ocak 1981 tarihinde Yalova’da dünyaya gelen Emrah Serbes, çok satan kitapları ile meşhur bir yazardır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden mezun olan Serbes, ilk romanı olan Her Temas İz Bırakır’ın ardından ikinci romanı olan Son Hafriyat’ı İletişim Yayınları’ndan yayınladı. Emrah Serbes ilk öykü kitabı olan Erken Kaybedenler’i ise 2009 yılında piyasaya çıkardı. Serbes’in ilk iki romanındaki kahraman olan Behzat Ç karakteri aynı adla bir televizyon dizisine uyarlandı ve Türk televizyon tarihinin fenomen haline gelen dizileri arasında yer almayı başardı.

Emrah Serbes bu dizinin de 10 bölümünün senaryosunu yazdı. Behzat Ç karakteri için 2011 senesinde Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm adında bir sinema filmi uyarlandı ve filmin senaryosu da Emrah Serbes tarafından yazıldı. Emrah Serbes kitapları arasında Hikayem Paramparça, Deliduman ve Müptezeller bulunuyor. Aynı zamanda yazarı Kafa ve Ot dergilerinde de kısa öyküleri yer aldı.

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