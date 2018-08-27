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Üç kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 16:10 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, çöp kamyonuyla çöp toplayan işçilere otomobilin çarptığı ve 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mehmet CANDAN - İZMİR, (DHA) İZMİR'in Karaburun ilçesinde, çöp kamyonuyla çöp toplayan işçilere otomobilin çarptığı ve 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin çöp toplayan işçilere çarpma anı yer aldı. Mordoğan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Karaburun Belediyesi'ne ait 35 BRN 96 plakalı çöp kamyonu, çöp almak için yolun kenarındaki konteynerin yanında durduğu sırada, K.D. idaresindeki 34 KYR 60 plakalı otomobil çöp kamyonuna, temizlik işçilerine ve çöp konteynerine çarptı. Kazada K.D., hafif şekilde yaralanırken, temizlik işçileri Abdullah Sücan ve Mesut Tuncer ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan temizlik işçiler, yapılan müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde çöp almak için duran çöp kamyonuna ve temizlik işçilerine otomobil çarpması yer aldı. Daha sonra ise çevredeki vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu görüldü.

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