Üç kişiye çarpıp polis memurunu şehit eden şahsın cezası belli oldu

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, otomobiliyle 3 kişiye çarparak kaçtıktan sonra kontrol noktasında polis memuru Mevlüt Metin'i (54) ezerek şehit eden Seyit Çamran Kalaycı'ya (30), ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 30 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde, otomobiliyle 3 kişiye çarparak kaçtıktan sonra kontrol noktasında polis memuru Mevlüt Metin'i (54) ezerek şehit eden Seyit Çamran Kalaycı'ya (30), ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 30 yıl 6 ay hapis cezası verildi. (DHA)
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