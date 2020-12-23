HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Üç kişiye çarpıp polis memurunu şehit eden şahsın cezası belli oldu

Üç kişiye çarpıp polis memurunu şehit eden şahsın cezası belli oldu

23.12.2020 17:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Üç kişiye çarpıp polis memurunu şehit eden şahsın cezası belli oldu

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, otomobiliyle 3 kişiye çarparak kaçtıktan sonra kontrol noktasında polis memuru Mevlüt Metin'i (54) ezerek şehit eden Seyit Çamran Kalaycı'ya (30), ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 30 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, otomobiliyle 3 kişiye çarparak kaçtıktan sonra kontrol noktasında polis memuru Mevlüt Metin'i (54) ezerek şehit eden Seyit Çamran Kalaycı'ya (30), ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 30 yıl 6 ay hapis cezası verildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün
Camiden bu anons yapıldı! Sıraya girdilerCamiden bu anons yapıldı! Sıraya girdiler
YKS sınav tarihleri belli oldu mu?YKS sınav tarihleri belli oldu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Canlı yayında ilginç anlar!

Canlı yayında ilginç anlar!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Stoklar tükenince minarelerden yapılan anonslarla kan toplandı

Camiden bu anons yapıldı! Sıraya girdiler

Tekirdağ'da kayıp liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu

Tekirdağ'da kayıp liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu

Kendisine yemek verilen sokak köpeği sevincinden ağladı

Kendisine yemek verilen sokak köpeği sevincinden ağladı

Polis memuru görev sırasında tanıştığı küçük kızı evlat edindi

Polis memuru görev sırasında tanıştığı küçük kızı evlat edindi

Şoke eden görüntü! Uyuşturucuları tuvalet deliğine gizlemişler

Şoke eden görüntü! Tuvalet deliğine gizlemişler

'Pes' dedirten sözler! 'Abimi kaybettim ama koronavirüse inanmıyorum'

'Pes' dedirten sözler! 'Abimi kaybettim ama...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.