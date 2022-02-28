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Üç Kız Kardeş 2. bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

28.02.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kız Kardeş, geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. İlk bölümü ile beğeni toplayan Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü merakla bekleniyor. Üç Kız Kardeş dizisi İclal Aydın'ın aynı adlı romanından ekranlara uyarlandı. Üç Kız Kardeş, 22 Şubat tarihinde ekran macerasına başladı. Üç Kız Kardeş 2. bölümü ile de izleyicileri soluksuz bırakmayı amaçlıyor. Peki Üç Kız Kardeş 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Üç Kız Kardeş dizisine dair merak edilenler!

Üç Kız Kardeş 2. bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Üç Kız Kardeş, Kanal D'nin bu sezonda iddialı olduğu yapımlarından birisi. Üç Kız Kardeş, konusu ve oyuncu kadrosu ile daha ilk bölümden izleyicinin gönlüne girmeyi başardı. Üç Kız Kardeş, geçtiğimiz hafta 1. bölümüyle ekranlara gelmişti. Dizinin, ilk bölümünün tekrarları yoğun istek üzerine verilmeye devam ediyor. Üç Kız Kardeş'in 1. bölümünü izleyen izleyiciler merakla 2. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını soruyor. Üç Kız Kardeş dizisi hakkında merak edilenleri haberimizde yer verdik...

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı oyuncular rol almaktadır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, 1 Mart Salı akşamı saat 20.00'da 2. yeni bölümüyle yayınlanacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 2. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkan ile Somer evlenir. Ancak düğünden hemen sonra Somer evden ayrıldı. Somer eve döndüğü zaman, Türkan'ı yaralanmış bir şekilde evde bulur ve hemen hastaneye götürür. Ancak hastanede onları hiç beklemedikleri bir haberle karşılaşırlar.

Diğer yandan Dönüş'ün sınavda yaşadığı baygınlık yüzünden hastanelik olması iki kardeşi aynı anda hastaneye düşürür. Türkan'ın başından ayrılamayan Somer, Mine ve Türkan arasında iyiden iyiye gerilmektedir. Bu durum Mine ile arasının açılmasına sebep olur ve Somer geri dönüşü olmayan bir hata yapar. Bu hatanın bedelini birçok kişi ödeyecektir.

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İclal Aydın
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