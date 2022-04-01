MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Üç Kız Kardeş 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Türkan ve Somer büyük şok yaşıyor!

Üç Kız Kardeş 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Türkan ve Somer büyük şok yaşıyor!

01.04.2022 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in 7. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerde oynadığı Üç Kız Kardeş'te Somer büyük bir şok yaşıyor. Somer gittikçe Türkan'a ısınmaya başlamıştır. Mine'ye de kızgın olduğundan dolayı ondan ayrılmak istediğini ve Türkan'a bulaşmaması gerektiğini söyler. Mine'nin ise bambaşka bir planı vardır.

İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından aynı adla ekrana uyarlanan dizi yeni bölümüyle 5 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek. Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesinde sürpriz gelişmeler olacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkan, boşanmama kararından sonra Somer’i kazanmak için artık savaşması gerektiğini anlar ve Rüçhan’ın baskılarına rağmen dik durmaya ve mücadele etmeye devam eder.

624174bbebc8302f705045ca

Türkan Mine’nin yakınlığını iyi niyetli bir arkadaşlık olarak gördüğü için Somer’le arasındaki sorunları paylaşır. Mine, Türkan’ın evliliğini yıkmayacağını ve bunun için mücadele edeceğini anlar ve Somer’e karşı daha büyük bir kıskançlık içine girer.

624174bbebc8302f705045d4

Türkan, boşanmama kararından sonra Somer’i kazanmak için artık savaşması gerektiğini anlar ve Rüçhan’ın baskılarına rağmen dik durmaya ve mücadele etmeye devam eder. Somer'in gitmemesi için odanın kapısını kilitleyen Türkan, Somer'in ilgisini çekmeyi başarır.

624174bbebc8302f705045cc

Derya, Dönüş’ün arkadaşı için yazdığı mektubu bulur ve okur. Dönüş'ün Hakan'a aşık olduğunu düşüne Derya kardeşinden hesap sorar ve herkesin için Dönüş'ü rezil eder. Dönüş'ün Dilek için Hakan'a yazdığı mektup, Derya ve Serdar’la olan ilişkisinde büyük gerilimlere neden olur.

624174bbebc8302f705045da

Fatih abisini köşeye sıkıştırmakla kalmayıp ailenin içinde daha büyük bir krize neden olacak bir plan hazırlar.

624174bbebc8302f705045e2

Sadık'ı gasp ederek aldığı parayı kurtarmış gibi abisinin kapısını çalar. Nesrin, Sadık'ın kendisinden gizli saklı böyle bir olaya kalkışmasını kaldıramaz ve büyük bir hayal kırıklığına uğrar.
624174bbebc8302f705045ef

Rüçhan, amacına ulaşır ve Somer'i Mine'den uzaklaştırır, hatta ilişkisini bitirmesine neden olur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Camdaki Kız'da olay final! Nalan ve Hayri'yi böyle yakaladıCamdaki Kız'da olay final! Nalan ve Hayri'yi böyle yakaladı
Bruce Willis'ten kötü haber! Efsane aktörün ailesi açıkladıBruce Willis'ten kötü haber! Efsane aktörün ailesi açıkladı
Berkan Karabulut'un sevgilisinden yatak pozu! 'Manzara ateş...'Berkan Karabulut'un sevgilisinden yatak pozu! 'Manzara ateş...'
Anahtar Kelimeler:
İclal Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesiyle büyüledi! "Atakan abimiz görmesin"

Dekoltesiyle büyüledi! "Atakan abimiz görmesin"

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Musa Orhan hakkında flaş karar

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Musa Orhan hakkında flaş karar

Yasin Obuz yorumu gündem oldu! "Oylar boşuna mı?"

Yasin Obuz yorumu gündem oldu! "Oylar boşuna mı?"

Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme!

Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme!

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!

Altın ve dolar için İslam Memiş’ten ‘yaz’ uyarısı

Altın ve dolar için İslam Memiş’ten ‘yaz’ uyarısı

İlginizi Çekebilir

Peygamber Efendimizin sırrı! İçen şifa buluyor

Peygamber Efendimizin sırrı! İçen şifa buluyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.