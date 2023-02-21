Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? İşte 21 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, İclal Aydın, Reha Özcan gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinin bu akşam yeni bölümünün olup olmadığı araştırılıyor. İclal Aydın'ın aynı isimli kitabından uyarlama olan dizi, yayınlandığı günden beri oldukça seviliyor. Peki Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM VAR MI?

Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü Kanal D yayın akışında yer alıyor. Dizi, bu akşam 38. bölümü ile ekrana gelecek.

Bu akşamki bölümde Somer, Türkan'ı bencillikle suçluyor. Türkan ve Somer'in ilişkileri çalkantılı bir şekilde devam ediyor. Somer, Türkan'ı bencillikle suçlarken Türkan ise onu aşkı, sevmeyi bilmemekle suçluyor.

21 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:30 Hayat Şarkısı

13:30 Camdaki Kız

16:15 Aşk ve Umut

17:30 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 O Kız

02:45 Kuzey Güney

05:00 Güneşi Beklerken



