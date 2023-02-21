Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? İşte 21 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, İclal Aydın, Reha Özcan gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinin bu akşam yeni bölümünün olup olmadığı araştırılıyor. İclal Aydın'ın aynı isimli kitabından uyarlama olan dizi, yayınlandığı günden beri oldukça seviliyor. Peki Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü Kanal D yayın akışında yer alıyor. Dizi, bu akşam 38. bölümü ile ekrana gelecek.
Bu akşamki bölümde Somer, Türkan'ı bencillikle suçluyor. Türkan ve Somer'in ilişkileri çalkantılı bir şekilde devam ediyor. Somer, Türkan'ı bencillikle suçlarken Türkan ise onu aşkı, sevmeyi bilmemekle suçluyor.
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 Camdaki Kız
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 O Kız
02:45 Kuzey Güney
05:00 Güneşi Beklerken