MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Üç Kız Kardeş dizisi uyarlama mı? Üç Kız Kardeş dizisi hangi kitaptan uyarlama? Kitabın yazarı kim?

Üç Kız Kardeş dizisi uyarlama mı? Üç Kız Kardeş dizisi hangi kitaptan uyarlama? Kitabın yazarı kim?

01.03.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hikayesi ve oyuncularıyla sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi kitaptan uyarlanmaktadır. Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan, Dönüş ve Derya adındaki kız kardeşlerin hikayesi anlatılır. Peki Üç Kız Kardeş dizisi hangi kitaptan uyarlama? Kitabın yazarı kim? İşte detaylar...

Üç Kız Kardeş dizisi uyarlama mı? Üç Kız Kardeş dizisi hangi kitaptan uyarlama? Kitabın yazarı kim?

Üç Kız Kardeş dizisinin ilk bölümü 1 Mart 2022 Salı itibarıyla seyircilerle buluştu. Senaryosuyla dikkat çeken dizi hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin senaryosu Betül Yağsağan tarafından kaleme alınıyor. Üç Kız Kardeş dizisinin yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu üstleniyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisi hakkında detaylar...

Üç Kız Kardeş dizisi uyarlama mı? Üç Kız Kardeş dizisi hangi kitaptan uyarlama? Kitabın yazarı kim?

ÜÇ KIZ KARDEŞ KİTABININ KONUSU NEDİR?

Bir zamanlar, bir ülkenin en güzel denizine bakan bir evde üç kız kardeş yaşardı. İsimleri Türkân, Dönüş ve Derya idi. Babaları Sadık Bey ve anneleri Nesrin Hanım’la birlikte geceleri kucak kucağa oturur, gelecekte onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlardı.

Türkân, Dönüş ve Derya’nın, Ayvalık’ın çam kokulu sokaklarında geçen masal gibi çocukluğu, onları yetişkin dünyasının acımasızlığına hazırlamamıştı belki. Hiçbir hayatın, hiçbir seçimin göründüğü kadar kolay olmadığını, bazen en büyük, en akla gelmeyecek sırların en güvendiklerimizin kalbinde saklandığını, en korkulacak hastalıkların gün gelip geçmişi derleyip toplayabileceğini anlamak zaman istiyordu.

Ve zamanın ilaç olmadığı bir yara var mıydı dünyada?

Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Netflix, Rusya'ya resti çekti: Kabul etmeyeceğizNetflix, Rusya'ya resti çekti: Kabul etmeyeceğiz
Yatak odası pozuna tepki yağdı! 'Zıvanadan çıktın!'Yatak odası pozuna tepki yağdı! 'Zıvanadan çıktın!'
Rus sevgilisi milyoner çıktı! Güzelliği nefes kestiRus sevgilisi milyoner çıktı! Güzelliği nefes kesti
Anahtar Kelimeler:
Kanal D İclal Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Kendi ayağınıza sıktınız" diyerek tepki gösterdi

"Kendi ayağınıza sıktınız" diyerek tepki gösterdi

Rusya sınırındaki ülkeye gittiler! Tankların önünde net mesaj

Rusya sınırındaki ülkeye gittiler! Tankların önünde net mesaj

Açık ilişki itirafı! "Seçkin zevkleri olan, yaşı gelmiş..."

Açık ilişki itirafı! "Seçkin zevkleri olan, yaşı gelmiş..."

Gayrimenkul zengini çıktı! Kazancı olay oldu

Gayrimenkul zengini çıktı! Kazancı olay oldu

Murat Kekilli'den dikkat çeken paylaşım! Pakistanlı genç Zelenskiy'i uyarmıştı

Murat Kekilli'den dikkat çeken paylaşım! Pakistanlı genç Zelenskiy'i uyarmıştı

'300 bin kişinin katiline tapıyor, halkına ihanet etti'

'300 bin kişinin katiline tapıyor, halkına ihanet etti'

İlginizi Çekebilir

Gözyaşlarını tutamamıştı! Kiev’de son durumu anlattı

Gözyaşlarını tutamamıştı! Kiev’de son durumu anlattı

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Sivrisineklerden korunmanın basit, etkili ve bilimsel yolu!

Sivrisineklerden korunmanın basit, etkili ve bilimsel yolu!

Görünüşüyle alay ediyorlardı! Şimdi herkes onun peşinde

Görünüşüyle alay ediyorlardı! Şimdi herkes onun peşinde

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.