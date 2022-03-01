Üç Kız Kardeş dizisi uyarlama mı? Üç Kız Kardeş dizisi hangi kitaptan uyarlama? Kitabın yazarı kim?

Üç Kız Kardeş dizisinin ilk bölümü 1 Mart 2022 Salı itibarıyla seyircilerle buluştu. Senaryosuyla dikkat çeken dizi hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin senaryosu Betül Yağsağan tarafından kaleme alınıyor. Üç Kız Kardeş dizisinin yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu üstleniyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisi hakkında detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ KİTABININ KONUSU NEDİR?

Bir zamanlar, bir ülkenin en güzel denizine bakan bir evde üç kız kardeş yaşardı. İsimleri Türkân, Dönüş ve Derya idi. Babaları Sadık Bey ve anneleri Nesrin Hanım’la birlikte geceleri kucak kucağa oturur, gelecekte onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlardı.

Türkân, Dönüş ve Derya’nın, Ayvalık’ın çam kokulu sokaklarında geçen masal gibi çocukluğu, onları yetişkin dünyasının acımasızlığına hazırlamamıştı belki. Hiçbir hayatın, hiçbir seçimin göründüğü kadar kolay olmadığını, bazen en büyük, en akla gelmeyecek sırların en güvendiklerimizin kalbinde saklandığını, en korkulacak hastalıkların gün gelip geçmişi derleyip toplayabileceğini anlamak zaman istiyordu.

Ve zamanın ilaç olmadığı bir yara var mıydı dünyada?

Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu…

