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'Üç Kız Kardeş' dizisinin ilk bölümünden yeni tanıtım geldi

12.02.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin, çok yakında izleyici ile buluşmaya hazırlanan, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin ilk bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı.

Çekimleri Ayvalık’ın eşsiz doğasında gerçekleşen, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanmaya hazırlanan dizinin ikinci tanıtımında yeni gelin olan Türkan’ın (Özgü Kaya) Somer (Berker Güven) tarafından istenmediği, kayınvalidesi Rüçhan (Veda Yurtsever) karakterinin ise pamuklara sarmalayacağım diye konuşup tam tersi kötü davrandığı sahneler dikkat çekti.

Evlendikten sonra ailesinin kıymetini bir kez daha anlayan Türkan’ın gözyaşları izleyenlere duygusal anlar yaşattı.


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