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Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan'ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla yürek hoplattı! "Bu ne taş mısın?"

04.08.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren güzel oyuncu Özgü Kaya, güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesen güzel oyuncu, son olarak kırmızı bikinisiyle muhteşem vücudunu sergiledi. Kaya, fit vücuduyla olay yarattı.

Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan'ı Özgü Kaya bikinili pozlarıyla yürek hoplattı! "Bu ne taş mısın?"

26 yaşındaki güzel oyuncu Özgü Kaya, bu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veriyor. Güzelliği ve çekiciliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Son olarak kırmızı bikinisiyle kayalıkların kenarında poz veren güzel oyuncu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

BİKİNİSİYLE KAYALIKLARDA POZ VERDİ

2.1 milyon takipçili Instagram hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşan güzel oyuncu Özgü Kaya, takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

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Son olarak kırmızı bikinisiyle tatil pozları veren ve muhteşem vücuduyla göz kamaştıran Kaya, yorum yağmuruna tutuldu.

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Özgü Kaya'nın paylaşımlarına takipçilerinden bazıları, "Bu ne taş mısın?" şeklinde yorumlar yaptı.

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İşte güzel oyuncunun beğeni yağan bazı pozları;

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