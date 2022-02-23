Üç Kız Kardeş ekibi izleme yemeğinde bir araya geldi

Çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştirilen İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D'de 22 Şubat akşamı yayın hayatına başladı. Dizinin oyuncuları ve set ekibi Ayvalık'ta düzenlenen izleme yemeğinde buluştu.

Bol bol hatıra fotoğrafı çekilen gece eğlenceli anlar yaşandı. Oyuncuların heyecanı gözlerinden okundu.

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan Üç Kız Kardeş dizisi için "Tam aile dizisi", "İclal Aydın seni ekranda görmeyi çok özlemişiz" ve "Sıcacık hikayesi ile beni içine çekti" gibi yorumlar yapıldı.



Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan, projeyle ilgili şunları söylemişti: "Seçtiğimiz eserlerin içinde umut olması gerekiyor, seyirciye yaşama sevinci aşılaması gerekiyor ve hayatı bir kez daha sorgulaması gerekiyor. Bu projeyi de öyle seçtim. İnsan sıcaklığı var, naif bir kasaba, mahalle hikayesi... Hikayeyi çok sevdim, romanı da çok sevmiştim. Uzun soluklu bir iş olacağını düşünüyorum. Benimle paylaşılan beş proje arasından Üç Kız Kardeş'i seçtim, çok da mutluyum, iyi ki seçmişim"



