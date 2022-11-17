Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi

Güzel oyuncu Almila Ada, Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozuyla bakana bir daha baktırdı. Meslektaşı Eslem Akar, ''Güzelim'' yorumunu yaparken, İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal ise kalp emojisi koydu.

Gazeteci bir baba ve öğretmen bir annenin kızı olan Almila Ada, çok küçük yaşlarda bale eğitimi aldı. Çocukluğunun bir kısmı Rusya'da geçen yıldız, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazandı.

2014 yılında rol aldığı Kaderimin Yazıldığı Gün dizisiyle ekran macerasına başlayan Almila Ada, başrollerini Gökçe Bahadır ve Erdal Beşikçioğlu'nun paylaştığı Adı Efsane dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Almila Ada, Barış Akarsu'nun hayatını anlatan 'Barış Akarsu Merhaba' filminde Zeynep karakterine hayat veriyor.

Almila Ada'nın Instagram'da 600 bine yakın takipçisi mevcut.



