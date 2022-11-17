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  4. Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi

17.11.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Özgü Kaya, Melisa Berberoğlu ve İclal Aydın ile paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinde 'Dönüş' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Almila Ada, siyah mini elbiseli pozuyla takipçilerinden tam puan aldı.

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi

Güzel oyuncu Almila Ada, Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozuyla bakana bir daha baktırdı. Meslektaşı Eslem Akar, ''Güzelim'' yorumunu yaparken, İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal ise kalp emojisi koydu.

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada süper minisiyle takipçilerini büyüledi! Ünlüler yorum yağdırdı

Gazeteci bir baba ve öğretmen bir annenin kızı olan Almila Ada, çok küçük yaşlarda bale eğitimi aldı. Çocukluğunun bir kısmı Rusya'da geçen yıldız, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazandı.

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi

2014 yılında rol aldığı Kaderimin Yazıldığı Gün dizisiyle ekran macerasına başlayan Almila Ada, başrollerini Gökçe Bahadır ve Erdal Beşikçioğlu'nun paylaştığı Adı Efsane dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi

Almila Ada, Barış Akarsu'nun hayatını anlatan 'Barış Akarsu Merhaba' filminde Zeynep karakterine hayat veriyor.

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi

Almila Ada'nın Instagram'da 600 bine yakın takipçisi mevcut.

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi


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Almila Ada Özgü Kaya

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