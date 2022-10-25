Üç Kız Kardeş'in Özgür'ü Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında? Yiğit Dikmen nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Yiğit Dikmen, Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'e 'Özgür' rolüyle katılıyor. Üç Kız Kardeş'in fragmanında görülen bu detay sonrası seyirciler 'Özgür' karakterini canlandıran Yiğit Dikmen hakkında merak edilen sorular arama motorlarında araştırılıyor. İşte Üç Kız Kardeş'in yeni oyuncusu Yiğit Dikmen hakkında merak edilenler...

YİĞİT DİKMEN KİMDİR?

urvivor yarışmacısı, oyuncu. 1987 yılında İstanbul‘da dünyaya geldi. Oyuncu Yağızkan Dikmen’in kardeşidir. Uzun yıllar amatör kümede futbol oynayan Yiğit Dikmen, 2011 yılından beri genel güç ve kondüsyon programı olan “Crossfit” ile uğraşmaktadır. Türkiye’nin ilk Crossfit’cilerinden olan Yiğit Dikmen, Survivor 2014 sezonunun “Gönüllüler” takımında yarışmıştı.

Yarışmadan sonra bir süre oyunculuk eğitimi alan Yiğit Dikmen, 2015 yapımı "Şehrin Melekleri" dizisinde Fırat Ünver adlı karakterini canlandırdı. Yine aynı yıl kadrosunda Hande Ataizi, Damla Colbay ve Yusuf Akgün gibi isimlerin yer aldığı Hayat Mucizelere Gece dizisinde Engin karakterine hayat verdi. 2020’de Sen Çal Kapımı dizisinde Emre Kafesçioğlu, 2022’de rol aldığı Seversin dizisinde Selçuk karakterini canlanırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Üç Kız Kardeş (Özgür, TV dizisi 2022)

Seversin (Selçuk, TV Dizisi 2022)

Sen Çal Kapımı (Emre Kafesçioğlu, TV Dizisi 2020)

Umuda Kelepçe Vurulmaz (Burak, TV Dizisi 2016-2017)

Hayat Mucizelere Gebe (Engin Akarcalı, TV Dizisi 2015-2016)

Şehrin Melekleri (Fırat Ünver, TV Dizisi 2015)

Tv Programı:

Survivor Türkiye 2014 - Ünlüler/Gönüllüler (Kendisi 2014)

Exatlon Cup (Kendisi 2019)

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni (Kendisi 2018)

Survivor 2018 (Kendisi 2018)

Survivor 2017 (Kendisi 2017)

