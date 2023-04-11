Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşi bakım kimmiş! Meğer Güldür Güldür'ün yıldızıyla...

İclal Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Üç Kardeş dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizide Somer'in annesi Rüçhan karakterine hayat veren Veda Yurtsever hem oyunculuğu hemde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Yurtsever'in özel hayatını araştıranlar eski eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşırıyor.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Veda Yurtsever'in eski eşini Güldür Güldür'ün yıldızı Mahir İpek'miş.

Ünlü çift 1998-2018 yılları arasında evli kalmışlar. Bu evlilikten Söz adında bir çocukları vardır.

23 Ocak 1969 tarihinde Bingöl’de dünyaya gelen ünlü oyuncu, bir dönem burada yaşamış, ilerleyen yıllarını İstanbul ve Diyarbakır arasında geçirmiştir.

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim almış.

Ailesi tarafından onay verilmemesine rağmen oyuncu olma kararından vazgeçmemiştir.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosunu kazandığında hem burada hem de İstanbul, Ankara Devlet Tiyatrosunda sahnelenen oyunlarda rol almış, İstanbul Devlet Tiyatrosunda yönetmen yardımcılığı yapmış.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tiyatro eğitimi vermiş.



