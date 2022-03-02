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Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan'ın kardeşi Cennet Mahallesi'nin yıldızı çıktı! Benzerlikleri şoke etti

02.03.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini İclal Aydın, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu ile paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisiyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Reha Özcan hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan'ın kardeşi Cennet Mahallesi'nin yıldızı çıktı! Benzerlikleri şoke etti

Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği 'Sadık' karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Reha Özcan'ın kardeşini görenler şaşıp kaldı.

1965 yılında Bingöl'de dünyaya gelen Reha Özcan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun oldu. Trabzon, İstanbul ve Antalya Devlet Tiyatroları'nda görev alan Reha Özcan, sayısız tiyatro oyununda sahneye çıktı.

2005 yılında yayınlanan Naciye'yi Kim Sevmez dizisiyle ekran macerasına adım atan Reha Özcan; Suskunlar, Muhteşem Yüzyıl, Karadayı, Adı Efsane, Bizim Hikaye, Seksenler, Mucize Doktor gibi güçlü yapımlarda kamera karşısına geçti.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Reha Özcan'ın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan'ın kardeşi Cennet Mahallesi'nin yıldızı çıktı! Benzerlikleri şoke etti

Yeşim Özcan ile evli olan Reha Özcan, hayatına dair kareleri sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan'ın kardeşi Cennet Mahallesi'nin yıldızı çıktı! Benzerlikleri şoke etti

Reha Özcan'ın kardeşinin de kendisi gibi oyuncu olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor.

Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan'ın kardeşi Cennet Mahallesi'nin yıldızı çıktı! Benzerlikleri şoke etti

Reha Özcan, bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisiyle akıllara kazınan Serhat Özcan'ın kardeşi.

Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan'ın kardeşi Cennet Mahallesi'nin yıldızı çıktı! Benzerlikleri şoke etti

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı bitiren Serhat Özcan, 80'li yılların sonunda oyunculuğa adım attı.

Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan'ın kardeşi Cennet Mahallesi'nin yıldızı çıktı! Benzerlikleri şoke etti

Süper Baba, Kaygısızlar, Bir Demet Tiyatro, Lise Defteri, Yahşi Cazibe gibi yapımlarda rol alan Serhat Özcan, kardeşi Reha Özcan'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Üç Kız Kardeş'in Sadık'ı Reha Özcan'ın kardeşi Cennet Mahallesi'nin yıldızı çıktı! Benzerlikleri şoke etti

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